Katja Riemann und die Sterntaste für Steglitz

In dieser Rathaus-Kolumne spielen eine Rolle: die Berliner Schauspielerin Katja Riemann („Fack ju Göhte“), die Staatssekretärin für bürgerschaftliches Engagement Sawsan Chebli und die Sterntaste am Telefon. Eine Kolumne in drei Szenen.

Szene 1: Zu Hause bei Katja Riemann. Das Telefon piept, eine SMS ist angekommen.

Die Staatssekretärin Sawsan Chebli meldet sich. Natürlich besucht sie die Schauspielerin nicht persönlich, auch wenn sich Chebli und Riemann seit Jahren kennen. Es herrscht ja wegen der Corona-Pandemie Kontaktsperre. Sawsan Chebli fragt nach, ob Katja Riemann bei einer Aktion des Senats mitmachen würde. Dabei geht es darum, dass Menschen, die in diesen Tagen Hilfe benötigen, Unterstützung aus ihrem nachbarschaftlichen Umfeld bekommen – eine Art Freiwilligenbörse. Dafür will der Senat eine Hotline schalten, und Katja Riemann soll ihre Stimme dafür geben. Die Schauspielerin sagt zu. „Directamente“ – wie sie gegenüber dem Kolumnisten auf Nachfrage diese Woche versicherte.

Kurze Erklärung: Typisch Berlin –Die Hotline war notwendig, weil es bisher nicht eine zentrale Telefonnummer gab, an die sich die Hilfsanbieter und -suchenden wenden konnten. Jeder Bezirk hat seine eigene Koordinierungsstelle für Engagement mitsamt eigener Telefonnummer. Die Stadt bleibt sich in der Corona-Krise selbst treu. Hier wollte Chebli nun mit einer Telefonnummer Abhilfe schaffen, die dann weiterleitet zu den jeweiligen Bezirksangeboten. Technisch war das kein Problem. Die Telefonnummer 030 577 00 22 00 wurde dafür eingerichtet. Nur die Sprecherin für die Hotline, die durch das Telefonmenü führt, musste noch gefunden werden.

Szene 2: Zu Hause bei Katja Riemann. Der Text für die Hotline ist da. Und es gibt ein Bekenntnis der Schauspielerin.

Katja Riemann sitzt im Homeoffice. Alles andere (Büros, öffentlicher Nahverkehr, Tonstudios) soll man ja meiden, wenn es eben geht. Dass sie mitmacht bei der Aktion, ist klar. Und sie erfüllt sich einen langgehegten Wunsch, wie sie selbst sagt (und man hört da ein Lächeln): „So was wollte ich schon immer mal machen, eine Telefonschleife sprechen oder ein Navi.“ Und dann bekennt sie: „Ich hab Angst vor Ämtern und diesen ganzen Befehlen, die man in Telefonschleifen erhält, aber bei der Engagement-Nummer muss man das nicht, weil sie ja die Angst nehmen soll, Menschen kontaktet, in Kummer, Not, in Anteilnahme und Hilfsbereitschaft.“

Also ran ans Mikrofon.

Szene 3: Die Schauspielerin rebelliert gegen staatliche Vorgaben – und zeigt Humor.

Gut eine Minute hat Katja Riemann Zeit, um durch das Telefonmenü zu führen. So ganz zufrieden mit dem Text, den sie da aufsagen soll, ist sie nicht. Sie macht das, was Schauspielerinnen ihre Freiheit nennen: Sie variiert. Fügt mal ein „So“ dazu oder ein „Jetzt geht’s los“. (Wie Katja Riemann dem Kolumnisten später berichtete, stand das „ganz bestimmt nicht im Skript des Senats, aber sie waren cool genug, es so zu lassen“.) Dann kommt das Problem der zwölf Bezirke: Durch das Drücken einer Ziffer wird man mit der Hilfsstelle im Bezirk verbunden. Aber es gibt auf dem Telefon ja nur die Ziffern 0-9. Während man also mit der 1 nach Charlottenburg-Wilmersdorf durchgestellt wird, muss man für Treptow-Köpenick die Raute- und für Steglitz-Zehlendorf die Sterntaste drücken. Als Katja Riemann das Wort Sterntaste sagt, hört man förmlich, wie sie schmunzeln muss. Dazu die Schauspielerin: „Ich dachte, wenn der reichste Stadtteil Berlins einen Stern statt einer Zahl bekommt, kann man das nicht unkommentiert lassen.“

Abspann: Einblendung der Telefonnummer 030 577 00 22 00.