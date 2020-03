Die Opposition verzichtet auf einen Teil ihrer Rechte

Solch eine Woche hat Berlin noch nicht erlebt. Innerhalb weniger Tage ist das öffentliche Leben fast zum Stillstand gekommen. Einschneidende Entscheidungen, die an einem Tag getroffen wurden, waren am nächsten schon von der Entwicklung überrollt und hinfällig. Das Parlament sollte erst verkürzt tagen, dann mit reduziertem Personal. Schließlich wurde die Sitzung am Donnerstag ganz abgesagt, auch weil der Regierende Bürgermeister Michael Müller (SPD) kurzzeitig unter Corona-Verdacht stand. Vergleichbar ist die derzeitige Lage in der Stadt vielleicht nur mit den Wendewirren des November 1989 oder der Berlin-Blockade vom Juni 1948 bis zum Mai 1949.

Die Senatssitzung am Dienstag fand noch mit der persönlichen Anwesenheit der Senatoren statt, ebenso das Treffen einen Tag später mit der Brandenburger Landesregierung in Potsdam. Die Verwaltungen schickten dagegen einen Großteil ihrer Mitarbeiter in das Homeoffice. Es zeigt sich, dass das überall da halbwegs funktioniert, wo eine moderne Büroausstattung mit einer entsprechenden Anzahl an digitalen Arbeitsplätzen vorhanden war – und es da hakt, wo das nicht der Fall ist.

Coronavirus: In den Ordnungsämtern sieht es schlimm aus

In der Finanzverwaltung, die seit Jahren Vorreiter ist, sind zügig 80 Prozent der Mitarbeiter mittlerweile in Heimarbeit tätig – und arbeitsfähig. In der Wirtschaftsverwaltung dagegen ist das nur bei einem Drittel der Fall. Einige Bürgerämter schließen, weil sie den notwendigen Abstand zwischen Mitarbeitern und Besuchern nicht gewährleisten können. Ganz schlimm sieht es gegenwärtig in den Ordnungsämtern aus. Hier sind ältere Mitarbeiter und andere Risikogruppen bis Ende April nach Hause geschickt worden, um sie im Job keinem Ansteckungsrisiko auszusetzen.

Andere Beschäftigte sind erkrankt, sodass – wie zum Beispiel in Spandau – durchschnittlich nur ein Drittel der Mitarbeiter arbeitsfähig ist. Und das gerade in einer Zeit, in der es auf die Ordnungsämter besonders ankommt. Sie müssen die beschlossenen Einschränkungen des öffentlichen Lebens zusammen mit der Polizei überwachen und durchsetzen. Hier hilft auch eine noch so moderne Ausstattung nicht weiter. Computer können die Ordnungskräfte auf der Straße nicht ersetzen, keine Menschen ins Krankenhaus fahren oder Feuer löschen.

Wieivel Homeoffice ist in einer parlamentarischen Demokratie möglich?

Auch für das politische Leben stellen sich ganz neue Fragen. Wie viel Homeoffice ist in einer parlamentarischen Demokratie möglich, ohne rechtsstaatliche Grundsätze auszuhebeln? Ist die Kontrolle des Senats durch das Parlament auch zu Hause vom Laptop aus möglich, oder gehört der direkte persönliche Austausch im Abgeordnetenhaus dazu – mit Zwischenrufen, hitzigen Diskussionen und Wortgefechten? Könnte sich die Opposition in Video- oder Telefonkonferenzen noch ausreichend Gehör verschaffen, oder bliebe ihr am Ende nur die Rolle des machtlosen Zuhörers?

Hinter den Kulissen und erstaunlich geräuschlos haben sich die Parteien in Berlin auf eine gemeinsame Linie verständigt. Ausschüsse, die in dieser Krise nicht unbedingt notwendig sind, pausieren. Der Hauptausschuss, der die Ausgaben beschließt, und der Innenausschuss, der die Sicherheit organisiert, finden regelmäßig statt, allerdings mit reduziertem Personal. Die Opposition verzichtet auf einen Teil ihrer Rechte, beantragt keine Anhörungen oder persönliche Abstimmungen, um nicht unnötig viele Menschen in einem Raum anzusammeln.

Angesichts des Ausmaßes der Bedrohung sind diese Einschnitte richtig, um die Arbeit nicht unnötig zu blockieren. Das alles kann aber nur eine vorübergehende Einschränkung sein. Parlamentarismus, der sich nicht an die eigenen Regeln hält, ist keiner mehr. Nicht nur das alltägliche Leben muss einen Weg zurück in die Normalität finden, auch die demokratischen Institutionen müssen intakt bleiben.

Alle News zum Coronavirus in Berlin, Deutschland und der Welt

Alle Nachrichten zum Coronavirus in Berlin, Deutschland und der Welt: Die wichtigsten Fragen und Antworten zum Coronavirus in Berlin haben wir hier für Sie zusammengefasst. Darüber hinaus berichten wir in einem Newsblog über die neusten Entwicklungen in Sachen Coronavirus in Berlin. Die überregionalen News zu Covid-19 können Sie hier lesen. Zudem zeigen wir in einer interaktiven Karte, wie sich das Virus in Deutschland, Europa und der Welt ausbreitet. Alle wichtigen Informationen zum Coronavirus bekommen Sie hier.