Berlin. „Die Lage ist dynamisch“. Diesen Satz habe ich in dieser Woche vermutlich ein Dutzend mal aus Politikermündern gehört. Diese Aussage ist aber untertrieben. Das Coronavirus ist ein Tsunami. Und es stellt sich die Frage, warum nicht schneller reagiert wurde auf das, was auf uns alle zukommt.

Der Regierende Bürgermeister Michael Müller gehörte lange eher zu den bedächtigen Charakteren, befand sich damit aber in zahlreicher Gesellschaft. Man müsse das öffentliche Leben aufrecht erhalten, verkündete der Sozialdemokrat noch am Mittwoch. Dabei ist das Gegenteil geboten, wie sich inzwischen als Erkenntnis durchgesetzt hat. Wir müssen das öffentliche Leben anhalten. Die Sozialkontakte auf ein Mindestmaß reduzieren, wie es am Donnerstagabend nach der Ministerpräsidentenkonferenz mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU) als Losung ausgegeben wurde.

Auf Ausbreitung des Virus wird mit Salami-Taktik reagiert

Sonst drohen auch bei uns italienische Verhältnisse. Überlastete Krankenhäuser. Überfüllte Intensivstationen. Ärzte, die entscheiden müssen, ob Patient A oder Patientin B das letzte Beatmungsgerät dringender braucht. In Norditalien, und das ist nicht Zentralafrika, sind fast 1000 Menschen an Corona gestorben.

Lesen Sie auch: Coronavirus in Berlin - die wichtigsten Fragen und Antworten

Berlins Politik wurde in den vergangenen Tagen regelmäßig von den Ereignissen überrollt. Ich verstehe nach wie vor nicht, warum man seit Dienstag mit einer Salamitaktik auf die Ausbreitung des Virus reagierte, anstatt gleich eine Vollbremsung anzuordnen, so wie es jetzt angestrebt wird. Noch am Dienstag wollte Müller Großveranstaltungen mit mehr als 1000 Teilnehmern nicht generell verbieten. Schon am selben Nachmittag sagte Kultursenator Klaus Lederer (Linke) alle großen Theateraufführungen in städtischen Häusern ab. Das geschah, nachdem Bayern und Nordrhein-Westfalen sämtliche Großveranstaltungen untersagt und Theater geschlossen hatten.

Am Tag danach schloss sich Berlin an. Und musste wieder einen Tag später nachschärfen. Lederer stoppte den gesamten Kulturbetrieb, also auch in kleineren Theatern, in kommunalen Galerien und Museen. Kurz zuvor hatte Müller noch gesagt, es sei ja etwas anderes, ob man in der Oper drei Stunden nebeneinander sitze oder ob man ganz entspannt durch eine Ausstellungshalle wandelt und hier und da vor einem Gemälde stehen bleibt. All das zählt jetzt nicht mehr. Nun sollen auch Clubs und Konzerthallen schließen. Denn es geht um die Botschaft, die auch an die vielen Zweifler in der Bevölkerung ausgesandt wird: Wir müssen das normale Leben stoppen, um eine ernste Gesundheitskrise und viele Tote zu verhindern. Und jede Eierei, vieles Agieren von Schlaubergern, dass man ja doch Events mit 999 Menschen durchziehen könnte, sollte unterbunden werden.

Die Berliner Morgenpost informiert in einem Newsblog über die neusten Entwicklungen beim Coronavirus in Berlin.

Berliner Politik macht in Krisen keine gute Figur

Darum ist das, was nun kommt, schon lange geboten. Alle Veranstaltungen fallen aus. Punkt. Appelle helfen nicht. Viele Menschen haben den Ernst der Lage noch nicht verstanden.

Die Berliner Politik macht in der schlimmsten Krise seit Jahrzehnten jedenfalls keine gute Figur, auch wenn sie das mit der Bundesregierung und anderen teilt. Koalitionsfraktionen fordern schärferes Durchgreifen, einzelne Senatoren wiegeln ab, es wurde gezögert und auf eine gemeinsame Linie aller Länder gewartet. Das ist jetzt hoffentlich vorbei. Spätestens Anfang nächster Woche sind Schulen und Kitas zu, Busse und Bahnen fahren im Not-Modus. Berlin steht still.

Die überregionalen News zu Covid-19 können Sie hier lesen.

Die Frage der Zukunft ist eine andere: Wer trägt die Lasten? Nur der Mieter eines Tanzlokals, der jetzt pleite geht? Oder auch der Vermieter, der bei der Miete etwas nachlassen müsste? Nur der Taxifahrer, der keine Kunden mehr findet? Oder auch der öffentliche Angestellte, dessen Gehalt sicher ist? Zahlt nur der Konzert- oder Sportveranstalter drauf oder auch der Kunde? Die Politik in Deutschland und Berlin wird genug zu tun haben, solche Fragen zu klären. Aber bitte per Telefonschalte. Denn treffen sollte man sich ja möglichst wenig.

Zudem zeigen wir in einer interaktiven Karte, wie sich das Virus in Deutschland, Europa und der Welt ausbreitet.