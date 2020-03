Jetzt soll auch der Kudamm autofrei werden

Berlin. In dieser Woche sickerte die Nachricht durch, dass die Friedrichstraße für sechs Monate gesperrt wird. Nur noch Fußgänger und Fahrradfahrer sollen dann in dem südlichen Abschnitt vor den Galeries Lafayette die Straße nutzen dürfen. Doch damit nicht genug: Rot-Rot-Grün will den autofreien Tag einführen.

Die Fraktionen von SPD, Linken und Grünen brachten am Donnerstag einen Antrag ins Abgeordnetenhaus ein, in dem der Senat aufgefordert wird, dass sich Berlin am europaweiten autofreien Tag beteiligen soll. Er findet jährlich am 22. September statt. „Der Gedanke, einen Tag im Jahr generell auf den Gebrauch des Autos zu verzichten, wird bereits in einer Vielzahl von Kommunen und Städten praktiziert“, heißt es in dem Antrag.

Darunter zum Beispiel Paris. Innenstadtbereiche werden dann für einige Stunden vom Autoverkehr frei gehalten. Dies wirke sich nicht nur auf die Luftqualität aus, sondern steigere auch die Aufenthaltsqualität von Fuß- und Radverkehr. Als mögliche autofreie Straßen werden in Berlin beispielsweise die Friedrichstraße und der Kurfürstendamm genannt.

Autoposer und hupende Hochzeitskorsos auf dem Kurfürstendamm

Jetzt kann man ja über den Verkehr auf dem Kudamm geteilter Meinung sein. Es gibt ihn schon, den Verkehr, auf den man als Anwohner, Einkaufsstraßenbesucher oder Arbeitnehmer (die Redaktion der Berliner Morgenpost liegt am Kudamm) gut verzichten könnte: Dabei handelt es sich um die hupenden Hochzeitskarawanen. Oder um die Poser, deren „Onkel“ eine Autovermietung hat und dessen Ferraris unbedingt am Wochenende auf dem Kurfürstendamm ausgefahren werden müssen.

Für alle anderen Autofahrer würde aber eine Sperrung des Kudamms vor allem Chaos auf den umliegenden Straßen bedeuten. Also beachte man den zweiten Teil des Antrags: Damit der Verzicht aufs Auto leichter fällt, soll nämlich gleichzeitig das Fahren mit der BVG oder der S-Bahn kostenlos sein. Allerdings kostet kostenlos die Allgemeinheit natürlich etwas. Nachgefragt bei der BVG: Einen Tag zahlt jemand anderes den gesamten öffentlichen Nahverkehr, was würden die Verkehrsbetriebe samt S-Bahn demjenigen in Rechnung stellen? Antwort der BVG: 1,1 Millionen Euro. Der Jemand ist übrigens in dem Antrag genannt: Es ist das Land Berlin und damit der Steuerzahler. Der autofreie Tag wäre also ganz schön teuer. Und ob ihn wirklich viele Berliner zum Umsteigen auf den öffentlichen Nahverkehr nutzen würden? Schon jetzt ist die U-Bahn morgens manchmal so voll, dass Fahrgäste notgedrungen auf dem Bahnsteig stehenbleiben und auf den nächsten Zug warten.

Der fahrscheinlose ÖPNV ist noch in weiter Ferne

Sollten also alle Autofahrer einen Tag auf den öffentlichen Nahverkehr umsteigen, ohne dass das Angebot ausgeweitet wird, wäre der Spaßfaktor sicherlich gering. Es sei denn, man mag in Zeiten des Coronavirus vollgestopfte U-Bahnen und Busse. Im Antrag auf den autofreien Tag ist übrigens das Ziel benannt: der fahrscheinlose ÖPNV. Der ist allerdings noch in weiter Ferne (siehe Kosten). Das wissen auch alle rot-rot-grünen Verkehrspolitiker. Den fahrscheinlosen Tag will man aber trotzdem ausweiten. Er soll perspektivisch im gesamten Verbreitungsgebiet des Verkehrsverbundes Berlin-Brandenburg gelten. Dann wird es also noch teurer. Und ob die Kommunen im Land Brandenburg da mitmachen, ist noch völlig offen.

Aber zurück nach Berlin: Mit dem Versprechen, dass der Senat die Kosten für den autofreien Tag übernimmt, ist das übrigens auch so eine Sache. Da ist die BVG ein gebranntes Kind. Rot-Rot-Grün hatte nämlich durchgesetzt, dass es für die Beschäftigten der BVG eine satte Gehaltserhöhung – teilweise im zweistelligen Bereich – gab. Mit dem Versprechen, der Senat fange die Mehrkosten auf. Nun ja, in diesem Jahr muss die BVG die höheren Personalkosten allein stemmen. Das reißt ein Loch in die Bilanz von mehr als 50 Millionen Euro.

