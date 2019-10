Aus dem Roten Rathaus Was Michael Müller in Schloss Elmau aufstieß

In dieser Woche erreicht Berlins Regierender Bürgermeister die Spitze. Höher hinaus kann es für Michael Müller nicht mehr gehen – zumindest in Deutschland. Der Sozialdemokrat weilte am Donnerstag auf der Zugspitze, dem mit 2962 Metern höchsten Berg der Republik. Es war das erste Mal, dass Müller auf diesem Gipfel stand. Aber wie das in der Politik so häufig ist: An der Spitze drängeln sie sich alle.