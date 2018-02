Lieber zur Gasag als ins Willy-Brandt-Haus

Michael Müller hat in diesen Tagen wahrlich viel um die Ohren: Er ist Regierender Bürgermeister, Bundesratspräsident, SPD-Chef in Berlin und seit Neuestem auch Mitglied im Präsidium der Bundes-SPD. Und das hat seit Wochen ja bekanntlich viel zu tun.

Nach den Sondierungsverhandlungen lobte Müller das mit der Union ausgehandelte Papier – bei seinem Auftritt beim Neujahrsempfang der Berliner Industrie- und Handelskammer (IHK), also am selben Tag, an dem die Sondierungsgespräche abgeschlossen worden waren. Doch viele in der SPD waren enttäuscht, wunderten sich, dass es keine Steuererhöhung und keine Bürgerversicherung geben sollte. Der Unmut wurde laut, flugs forderte auch Müller Nachbesserungen und kritisierte Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU). Das war Mitte Januar, dann folgten die Koalitionsverhandlungen, an denen Müller wieder beteiligt war. Er lobte anschließend die Ergebnisse zur Wohnungs- und Mietenpolitik, der Berliner Mieterverein schimpfte dagegen, da seiner Meinung nach die vereinbarten Neuregelungen nur wenig bringen.

Als schließlich nach langen Verhandlungsnächten der Koalitionsvertrag und vor allem die geplante Ressortverteilung vorlagen, da ging Müller erst einmal auf Tauchstation. Zunächst wurde noch für denselben Nachmittag zu einem Pressestatement mit Müller und Brandenburgs Ministerpräsidenten Dietmar Woidke (SPD) in die SPD-Zen­trale, ins Willy-Brandt-Haus, eingeladen, doch dann erschien nur Woidke. Auch auf mehrfache Anfrage wollte Müller in den Tagen danach nichts sagen. Er schwieg zum GroKo-Vertrag, zu Martin Schulz als Außenminister, zu Andrea Nahles als künftige Parteivorsitzende. Gabriels Abrechnung mit Schulz, Schulz' Rückzug als Parteichef – die Chaostage der SPD blieben von Müller unkommentiert. Zumindest öffentlich.

Erst am Montag dieser Woche tagte dann der SPD-Landesvorstand – und sprach sich dagegen aus, dass Andrea Nahles sofort und kommissarisch den Parteivorsitz übernehmen soll. Auch Müller ging nun nach vorne, zumal in vielen Landesverbänden der Unmut groß ist, dass schon wieder in der Parteizentrale ausgekungelt worden war, wer welchen Posten bekommen soll. Warum eigentlich Andrea Nahles? Warum nicht Olaf Scholz? Ist der- oder besser diejenige, die dann Partei- und auch noch Fraktionsvorsitzende ist, nicht automatisch auch die nächste Spitzenkandidatin? "Müller gegen Nahles als kommissarische SPD-Vorsitzende" – verbreitete schließlich die Nachrichtenagentur dpa am Dienstagnachmittag, vor der nächsten Tagung des SPD-Präsidiums. Sein Landesverband wünsche sich, "dass die Vorsitzenden wieder, so wie es üblich ist, über ein geordnetes Verfahren von Delegierten auf einem Bundesparteitag gewählt werden und nicht eher im Jahresrhythmus ernannt werden", so der Berliner SPD-Chef. Damit war Müller auf der sicheren Seite, denn auch andere Landesverbände sprachen sich nach und nach gegen dieses Verfahren aus. Es war, so hört man, viel telefoniert worden. Und so kam es, wie es kommen musste: Olaf Scholz wurde zum kommissarischen Parteivorsitzenden ernannt, Nahles immerhin einstimmig zur Kandidatin für den Parteivorsitz nominiert. Nach der Sitzung eilte Müller dann ins Tipi-Zelt am Kanzleramt, denn dort feierte Gasag-Chefin Vera Gäde-Butzlaff mit vielen Gästen ihren Abschied. "Hier ist es viel netter als im Willy-Brandt-Haus", sagte Müller zur Begrüßung – und hatte damit die Lacher auf seiner Seite.

Richtig lustig fanden die Gäste die ganze Situation und das Postengeschacher bei der SPD aber nicht. "Jetzt stimmen die SPD-Mitglieder über den GroKo-Vertrag ab, aber erfahren vorher nicht, wer ihre Minister werden", meinte ein Sozialdemokrat. "Und die CDU-Mitglieder erfahren vor ihrem Parteitag, wer ihre Minister werden, dürfen aber nicht abstimmen", sagte ein CDU-Mann. "Und die Wähler, die dürfen gar nichts." Was für ein Durcheinander.

Mehr zum Thema

Wenn Rot-Rot-Grün sich nicht grün ist

Rot-Rot-Grün berauscht sich an sich selbst

Wie bei Rot-Rot-Grün Jobs an Vertraute verschachert werden