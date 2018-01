Michael Müller ist die Nummer eins im Land - für wenige Tage

Der Termin stand. Michael Müller (SPD) sollte seinen Vorstellungsbesuch machen. Der Regierende Bürgermeister von Berlin wollte sich am Freitag mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU) in seiner neuen Funktion als Bundesratspräsident im Kanzleramt treffen. Müller wollte die anstehenden Themen und Gesetzesvorhaben von Bundesregierung und Bundesrat erörtern. Anschließend sollte noch der amtierende Finanzminister Peter Altmaier (CDU) hinzukommen.

Das Dreigestirn im Vakuum der Macht wollte dann eine neue Zwei-Euro-Gedenkmünze "Berlin" mit dem Schloss Charlottenburg auf der Rückseite präsentieren. Muss ja auch sein, diese Politikroutine, in den eigentlich politisch turbulenten Zeiten einer GroKo-Bildung. Aber dann kam am Donnerstag der Anruf aus dem Kanzleramt: GroKo geht vor, Müller und die Münze müssen warten.

Müller setzt sich für eine sozialdemokratische Wohnungs- und Mietenpolitik

Nun ist es für Müller ja praktisch, dass er neben seiner Funktion als Bundesratspräsident im eigentlichen Hauptjob Regierender Bürgermeister von Berlin ist. Als solcher kann er mitsprechen, wenn es darum geht, wie die SPD sich in den Verhandlungen zur großen Koalition positioniert. Er selbst hatte sich schon seit einigen Tagen in Stellung gebracht: als Vertreter einer sozialdemokratischen Wohnungs- und Mietenpolitik.

Das ist insofern logisch, als dass das Thema Berlin und den Berliner Senat bewegt. Die steigenden Mieten und die Wohnungsnot waren zuletzt Hauptdiskussionspunkt der SPD-Fraktionsklausur. Das Problem ist allerdings vielschichtig. Einiges mag die Bundesebene tangieren, anderes aber auch die Landesebene.

Denn in Berlin werden zu wenige neue Wohnungen für Menschen mit mittleren und niedrigen Einkommen gebaut. Wenn Müller in den nun anlaufenden Koalitionsverhandlungen Geld für den sozialen Wohnungsbau herausschlagen kann, ist das gut für Berlin. Aber Müller muss natürlich auch Pluspunkte sammeln, damit endlich seine Umfragewerte aus dem Keller kommen.

Laut Protokoll steht Müller im Staat vor Merkel

Protokollarisch hat Müller Merkel übrigens schon überholt. Als Bundesratspräsident gilt er – wie die Senatskanzlei stolz verkündete – als zweiter Mann im Staate. Vor Merkel, hinter dem Bundespräsidenten. Das ist zwar nur Zufall, weil Berlin im Wechsel der Länder nach acht Jahren mit der Präsidentschaft mal wieder dran war. Aber Müller freut es. Und noch mehr kann es ihn freuen, dass er sogar der erste Mann im Staate sein darf.

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier ist in diesen Tagen im Nahen Osten, in Jordanien und im Libanon, unterwegs. Da sieht es die Vertretungsregelung vor, dass für den Fall, dass ganz dringend eine Urkunde oder ein völkerrechtlicher Vertrag unterschrieben werden muss, der amtierende Bundesratspräsident, also Müller, das Staatsoberhaupt vertritt. Geregelt ist das in Artikel 57 des Grundgesetzes. Seit dem gestrigen Sonnabend greift nun diese Vertretungsregelung. Sie gilt bis zum 30. Januar, bis zur Rückkehr Steinmeiers nach Deutschland.

Auch als Bundespräsidenten-Vertreter geht der politische Alltag weiter

Es ist natürlich Zufall, dass der höchste Repräsentant des Staates am 30. Januar in die Niederungen der Landespolitik hinab muss. Am kommenden Dienstag kommt der Berliner Senat zu seiner Klausurtagung zusammen. Da soll es auch um das Thema Wohnen und Bauen gehen. Selbst wenn man den Bundespräsidenten vertritt, muss auch der politische Alltag weitergehen.

Apropos Alltagsroutine: Die Gedenkmünze mit dem Schloss Charlottenburg auf der Rückseite wird am Dienstag in Umlauf gebracht, auch wenn sie nicht offiziell von Kanzlerin, Finanzminister und Bundesratspräsident gezeigt wurde. Dieser für Münzsammler und Politiker irgendwie wichtige Präsentationstermin soll nach jetzigem Stand Ende Februar nachgeholt werden. Dass das Motiv Schloss Charlottenburg gegen ein Porträt des Regierenden Bürgermeisters wegen seiner besonderen Leistungen in diversen Ämtern ausgetauscht wird, ist allerdings nicht beabsichtigt.

