Politische Spitzen und ein taktisches Manöver

Eigentlich war die Sitzung eine Steilvorlage für die Opposition: Der SPD-Landesvorstand erteilte am Montagabend dem eigenen Parteivorsitzenden eine Abfuhr. Der Regierende Bürgermeister und Berliner SPD-Chef Michael Müller konnte sich mit seiner Position nicht durchsetzen. Der von linken Sozialdemokraten geprägte Landesvorstand lehnte Verhandlungen mit der CDU über eine große Koalition auf Bundesebene ab. 28 Minuten brauchte die CDU-Landesvorsitzende Monika Grütters, um auf den NoGroKo-Beschluss der Berliner SPD am Montagabend zu reagieren. Die Entscheidung des SPD-Vorstandes enttäusche sie, auch weil Michael Müller im Bundesvorstand ausdrücklich für das Sondierungsergebnis gestimmt habe, so Grütters. Zwei Tage später legte der CDU-Fraktionsvorsitzende Florian Graf nach. Müller mangele es an Führung und Durchsetzungsstärke. Er sei innerparteilich beschädigt. Ein richtiger Angriff war das allerdings nicht. Sagen wir mal: Es waren eher politische Spitzen.

In der Berliner CDU gefällt dieser – vorsichtig gesprochen – sehr sachliche Umgang mit dem Regierenden Bürgermeister vielen nicht. Die Partei, die in der Landespolitik seit der vergangenen Wahl in der Opposition sitzt, sei nicht richtig vernehmbar. Die Kritik am rot-rot-grünen Senat komme zu verhalten daher. Es fehle die Abteilung Attacke.

Nun ist Grütters von ihrer gesamten politischen Art her nicht diejenige, die die Boxhandschuhe anzieht. Und auch der Fraktionsvorsitzende Graf gehört zu den Politikern, die eher seriös und leise agieren.

Eigentlich sieht die Lastenverteilung in der CDU-Landespitze vor, dass der Generalsekretär diese Rolle übernimmt. Doch wie man vernimmt, hat Stefan Evers mittelfristig einen anderen Plan. Er will – so heißt es – Joachim Zeller als EU-Parlamentarier beerben. 2019 steht die Wahl zum Europa-Parlament an. Dann könnte es Evers nach Brüssel ziehen. 2019 klingt weit weg. Aber in der Partei gibt es einige, die sagen, auf der Klausurtagung im kommenden März sollen auch personelle Weichen gestellt werden – auch, um wieder mehr anzugreifen. Vielleicht war Grütters verhaltene Reaktion auf die Abstimmungsniederlage des Regierenden Bürgermeisters ja auch bewusst gesetzt. Denn Grütters und die CDU/CSU insgesamt schauen heute nach Bonn, wo die SPD über weitere Gespräche mit der Union auf Bundesebene entscheiden will. Jedes Ja stärkt die Union – und Grütters in ihrem Vorhaben, ihren Traumjob als Kulturstaatsministerin mit Büro im Kanzleramt vielleicht fortsetzen zu können.

Berlins Regierender Bürgermeister wird natürlich auch auf dem Bundesparteitag dabei sein. Er nimmt dafür extra den frühen Flieger aus Hamburg, wo die Berliner SPD-Abgeordnetenhausfraktion zu einer Klausurtagung zusammengekommen war. Er selbst ist allerdings nicht Delegierter, aber er ist stimmberechtigt. Es zahlt sich für Müller jetzt aus, dass er beim vergangenen Wahlparteitag seiner Partei einen Beisitzerposten errang – auch wenn er dafür zwei Wahlgänge brauchte. Denn nur durch diesen Schachzug ist er nun beim wichtigen Parteitag der Bundes-SPD auch stimmberechtigt. In Bonn will er Einfluss nehmen.

Dass Müller auch die Kniffe des politischen Geschäfts versteht, konnte man übrigens diese Woche begutachten. Bei der Abstimmung im Landesvorstand setzte er sich bekanntlich für Koalitionsgespräche ein. Ihm war klar, dass er sich bei einer förmlichen Abstimmung eine Niederlage im linken Landesverband einhandeln würde. Aber das nahm er in Kauf. In Müller-Kreisen wurde die Niederlage umgedeutet. Denn sein Ja zu Koalitionsgesprächen ermögliche den Berliner Delegierten entgegen des Vorstandsbeschlusses, der nur eine Empfehlung sei, auch mit Ja zu stimmen. Müller werde seiner Linie treu bleiben und auf dem Bundesparteitag für Koalitionsgespräche stimmen. So wird aus einer Niederlage ein taktisches Manöver – je nach Sichtweise.