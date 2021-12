„Scholz ist ein sehr schüchterner Mensch“

Zwei Männer glaubten unverdrossen an die Kanzlerschaft von Olaf Scholz. Er selbst und der Journalist Lars Haider.

Von Merkel wussten wir manches, von Kohl viel, von Schröder alles. Und Olaf Scholz? Woher stammt er, was treibt ihn an, wie sieht er die Welt? Über zehn Jahre hat Lars Haider, Chefredakteur des „Hamburger Abendblatts“, den SPD-Mann immer wieder getroffen, mal zehn Minuten, mal fünf Stunden lang. Schon nach etwa 40 Treffen, so Haider, sei Scholz ein wenig aufgetaut. Nun legt der Journalist das erste Buch über Werte, Motive und Maximen des künftigen deutschen Regierungschef vor.