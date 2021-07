Hochwasser: Wenn Wahlkämpfer im Weg stehen

Politiker, die in Katastrophengebiete reisen, zeigen weniger Tatkraft als Hilflosigkeit. Hajo Schumacher über eine heikle Inszenierung.

Früher, als die Welt nicht besser, aber etwas übersichtlicher war, fing sich der Lehrling bisweilen eine Backpfeife ein, sobald er die Hände in den Hosentaschen vergrub. Wer so da stand, der sah nicht nach Arbeit aus. Und wer nicht nach Arbeit aussah, der galt als Tagedieb, was kein Straftatbestand war, sondern schlimmer.