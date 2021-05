Spaß und Klimagas

Freiheit – das ewige Versprechen der Politik. Doch wird sie nicht unentwegt eingeschränkt? Und was Verantwortung damit zu tun hat.

Was machen wir denn heute mal Schönes? Mit dem Helikopter über die Ländereien donnern, ein Rhinozeros zu Mittag schießen und abends ein paar Ölquellen in Brand setzen, wegen des dramatischen Lichts. Natürlich Unsinn. Selbst wenn Ländereien in Überfluggröße bereit lägen, ich dürfte mich dort nicht austoben. Weil meine Freiheit dort endet, wo die Freiheit anderer beginnt, auch die eines Rhinos.