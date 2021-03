Politik auf der Couch Die Bundesregierung: Am Ende, kein Ziel in Sicht

Berlin. Immer diese Wählerei. Jetzt in Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg, im Juni Sachsen-Anhalt, im September Mecklenburg-Vorpommern, Berlin, Thüringen und Bundestag. Zu den Klagen über die deutsche Demokratie gehört jene über zu viele verstreute Wahlen, die den Polit-Betrieb ständig bremsen. Da ist was dran. Dabei bleibt aber ein wichtiger psychologischer Effekt außer Acht: Wahlen motivieren. Wer gewählt werden will, müht sich, die entscheidende Sekunde schneller am Ball zu sein.