Flockdown und Lockdown

Wie die Zufallsmacht des Wetters Politikern hilft – und was der Polarwirbel damit zu tun hat: Die neue Kolumne von Hajo Schumacher.

Berlin. Dürfte die Bundesregierung eine Wetterlage bestellen, dann hätte sie wohl exakt diesen Polarwirbel geordert, der von seiner gewohnten Route deutlich abgewichen ist und weiten Teilen Deutschlands Kälte und viel Schnee beschert. Die Autos sind kaum wiederzufinden, es ist glatt und kalt, die Menschen klammern sich an ihre Heizkörper. So schafft ein Wetterphänomen, was den Regierenden zuletzt Mühe bereitete: Menschen bleiben daheim, reduzieren Kontakte, das Infektionsrisiko sinkt. Würde, wie im Februar 2019, ein „Betonhoch“ dem Land einen ungewöhnlich milden Vorfrühling bescheren, verliefe die politische Lockerungsdebatte sehr viel ungemütlicher. Flockdown hilft Lockdown.