Auf der Klinge schlendern

In der Corona-Pandemie ist sensible Kommunikation gefragt: Wie viel kann, wie viel darf Politik den Menschen zumuten?

Berlin. Es war keine dieser stinknormalen Berliner Pressekonferenzen, sondern eher ein politischer Weihnachtsgottesdienst. „Es gibt sie, die frohe Botschaft“, verkündete Jens Spahn am 26. Dezember 2020. Der Minister war am Feiertag vor die Kameras getreten, diesen Moment wollte er sich nicht entgehen lassen. Endlich, nach Monaten trauriger Zahlen, durfte Spahn erlösende Worte sprechen. Just in diesem Moment, berichtete der Gesundheitsminister begeistert, seien Lastwagen überall in Deutschland unterwegs, um den ersehnten Impfstoff zu verteilen. Jede Woche würden fortan 700.000 Dosen geliefert, im ersten Quartal 2021 allein zehn Millionen vom Mainzer Unternehmen Biontech. Mitte des Jahres, versprach Spahn, werde geimpft, wer wolle.