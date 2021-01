Liebe und Hiebe

Der junge Hüpfer trug eine wuchtige Brille, war frech, viel zu modern für seine dösige CDU und wollte unbedingt Kanzler werden. Nein, nicht Jens Spahn, sondern Helmut Kohl. Bevor der Pfälzer zum ewigen Kanzler werden durfte, musste er zwei Bundestagswahlen lang warten. So kann es auch dem Gesundheitsminister Spahn ergehen. Alle wissen, dass er der frischeste und modernste im Führungsstab der CDU ist, konservativer als Laschet, so wirtschaftsnah wie Merz, schlauer als Röttgen. Und genau deswegen wird er wohl noch eine Ehrenrunde um das Kanzleramt schlendern.

Es gehört zu den paradoxen Traditionen der letzten 50 Jahre, dass sich ambitionierter Nachwuchs verdächtig macht. Gerhard Schröder wäre 1994 bereit gewesen, doch die argwöhnische SPD installierte den Mustergenossen Rudolf Scharping. Ehrenrunde. Gern wäre Angela Merkel 2002 durchgestartet, doch eine schwarze Wand aus katholischen Westmännern stand im Weg. Ehrenrunde. An diesem Wochenende entscheidet die CDU zwischen drei Geht-so-Kandidaten. Spahn ist immer für einen kalkulierten Putsch gut, ansonsten gilt: Ehrenrunde. Vor der Bundestagswahl im September steht eine psychologisch viel komplexere Wahl. Die Volkspartei CDU muss sich entscheiden. Und das bedeutet Stress. Das Herz der Mitglieder wünscht sich innige Schunkelei, in der Realität treffen sich unversöhnliche Egos.

Das Problem: Es gibt keinen geraden Weg ins Kanzleramt; da sind sich Union und SPD einig. So geraten Deutschlands Parteien und ihre Kanzlerkandidaten zuverlässig zum Fall für die Paartherapie. Es sollte Liebe sein, aber in Wirklichkeit herrschten Misstrauen und Verachtung. Da wird getrickst, geliebt, gehofft, betrogen. Lange Leine, kurze Leine, Krach. Und am Ende liegt man sich in den Armen, bis zum nächsten Zoff.

Drei eingebaute Spannungsfelder belasten die Beziehung Partei/Kandidat: Erstens handelt es sich weniger um Liebe als vielmehr um gegenseitige Nutzenerwartung: Ein Kandidat will regieren, die Parteimitglieder wollen Jubel, Status, Posten, Fördergeld. Wählt man nun den Schönsten, den Klügsten oder vielleicht doch den Gerissensten? Zweitens sind erfolgreiche Kandidaten nie eckige Parteisoldaten wie Stoiber, Scharping, Steinmeier: Schröder war den linken SPDlern als Genosse der Bosse suspekt, Merkel der CDU erst recht, als Frau aus dem Osten, die zwar Christin war, aber im falschen Klub. Spahn wiederum changiert zwischen Schützenfest im Münsterland, also Union pur, und Sündenmetropole Berlin, wo man auch noch Englisch spricht. Gerade dieses Hybride aber sorgt dafür, dass der Kandidat mehr Wähler anspricht als nur die Stammkundschaft, was ihn im Nest der Partei wiederum verdächtig macht. Drittens zerbricht die Liebe spätestens, wenn der Kandidat gewonnen hat. Schon in den Koalitionsgesprächen werden Herzenssachen der Partei geopfert, und später beim Regieren noch viel mehr, ob Schröders Hartz-Gesetze oder Atomausstieg, Wehrpflichtende und einiges mehr bei Merkel. Das Wir verbittert.

Es war das Misstrauen der Partei, dass Schröder, Merkel und der natürliche Kandidat Spahn zur Bewährung ausgesetzt werden. Kandidaten dürfen erst an die Macht, wenn ihre Parteien soweit sind. Die Chance für Jens Spahn besteht nun ausgerechnet im Mediationsmodell der SPD, die die Macht erstmal teilt. Zwei Linientreue an der Parteispitze sollen den unter Schröder-Verdacht stehenden Scholz einbremsen. Mal sehen, ob die CDU den Traditionsbruch wagt, Vorsitz und Kandidatur zu splitten.