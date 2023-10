Mein Teller und sein Rand

Dieter Puhl hat mehr als 30 Jahre in der Wohnungslosenhilfe in Berlin gearbeitet. Neben sozialen Themen widmet er sich in seiner Kolumne dem Älterwerden.

Berlin. Für meine Tätigkeit in der Bahnhofsmission Zoologischer Garten erhielt ich 2017 das Bundesverdienstkreuz, für das Putzen der Treppen in einem Berliner Krankenhaus 6,65 D-Mark die Stunde. Die Arbeit am Zoo machte mir Freude, auf den Treppen wurde ich drangsaliert und gescheucht. Gerecht fand nicht immer alles im Leben.

„Wie halten Sie den Job mit obdachlosen Menschen mit all dem Leid und allen Belastungen denn nur aus?“, wurde ich unzählige Male in den letzten drei Jahrzehnten gefragt. „Es war nie leicht, oft schwer, etwas gewöhnt man sich auch daran, zur Not hilft guter Whiskey, meine Freundin, ein tolles Team, Supervision, manchmal ist es finster und gelegentlich kaum auszuhalten“, lauteten meine Antworten. Ich hätte schon gerne etwas mehr verdient, dafür war die Anerkennungskultur prima: Viele Menschen waren stets an meiner Tätigkeit interessiert, es gab sogar so manches liebevolle Lob.

Ein Blick über den Tellerrand schadet nie

Sind andere Berufe leichter? Ich machte auch andere Jobs, Erfahrungen. Für drei Tage, mehrere Wochen oder sechs Monate, womit ich wieder bei den Treppen lande. Während meiner Ausbildungszeit galt es, ein halbes Jahr Pause zu überbrücken.

Das mit dem Putzjob funktionierte schnell. Und Treppen zu putzen war ja auch okay. Ich hatte Zeit zum Nachdenken, lernte freundliche und interessante Menschen kennen, eine gänzlich andere Welt. „Soziologische Studien“, damit tröstete ich mich, wenn die Vorarbeiterin besonders garstig und menschenverachtend war.

Ich entwickelte furchtbare Fantasien. Gleichzeitig wollte ich die Erfahrungen aber nie missen. Wie ticken andere Menschen, wie gut oder schlecht sind ihre Lebensbedingungen? Ich kannte vorher nur meinen Teller und dessen Rand.

Als Kellner schmiss ich nach drei Tagen hin

Schneller beendete ich meine Karriere als Kellner in einem Ausflugsrestaurant in Kladow, das muss unwesentlich später gewesen sein. Die Haare sollte ich kürzer tragen, mich auch als Pinguin verkleiden (die Berufsbekleidung mit gebügelter, schwarzer Hose stand mir gar nicht), die Bezahlung war gut, mit Trinkgeld damals sogar spitze. Das aber war der anstrengendste Job in meinem Leben! Drei Zigaretten versuchte ich pro Schicht zu rauchen, sie verglühten jeweils nach zwei Zügen. Meine Fehlerzahl war nicht ohne, ich brachte sämtliche Bestellungen durcheinander, ich lief mir Blasen, Stress pur. Und obwohl alle Gäste freundlich blieben, das muss das Mitleid mit mir gewesen sein. Ich schmiss das alles nach drei Tagen hin. Ich holte mir noch nicht einmal mein Geld ab, mir war alles unendlich peinlich. Mein Respekt mit in den Mitarbeitern in der Gastronomie ist grenzenlos.

In der Pflege arbeitete ich mehr als 220 Stunden im Monat

Döner verkaufte ich, auch Currywürste, stieg auf beim Wachschutz und bewachte eine Kiesgrube in Spandau. Die Tätigkeit in der Häuslichen Pflege später füllte mich sogar aus. Es machte Spaß, mit älteren Menschen zu arbeiten. Nur die Bezahlung war ähnlich elend wie beim Putzdienst. Ich arbeitete mehr als 220 Stunden im Monat, um alles im Leben vernünftig begleichen zu können.

Als Bauhelfer verdiente ich prima, lag aber jeden Abend in der Badewanne, weil die Knochen schmerzten. Ich konnte die Gabel kaum halten, war das mit der körperlichen Arbeit so nicht gewohnt. Es wurde besser. Meine Liebe zu Zeitungen wuchs, als ich nachts das Spandauer Volksblatt ausfuhr. Ich war stolz, weil das meine Lieblingszeitung war.

Niemand wollte mir damals den Regine-Hildebrandt-Preis geben, wenige nahmen Anteil, fragten neugierig und interessiert nach. Zu schwer? Aber auch damals war ich bemüht, einen guten Job zu machen. Wichtig war das alles auch, denn wer will sich auf dreckigen Treppen im Krankenhaus die Knochen brechen?

Geben wir also etlichen Menschen, die wichtige Jobs für uns machen, schon kein Bundesverdienstkreuz, lasst uns bitte wenigstens mit Freundlichkeit und Aufmerksamkeit großzügig sein. Deren Vorarbeiterin ist es nämlich manchmal nicht.