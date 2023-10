Leben hat auch mit genießen zu tun

Dieter Puhl hat mehr als 30 Jahre in der Wohnungslosenhilfe in Berlin gearbeitet. Neben sozialen Themen widmet er sich in seiner Kolumne dem Älterwerden.

Berlin. „Du bist der Ruin für meine Figur, Papa“, meine Tochter war damals 18 und wir saßen bei Peppino, unserem italienischen Lieblingsrestaurant. Dann lehnte sie sich zurück und bestellte ein leckeres Tiramisu als Nachspeise. Sie lag da richtig, ich bin ein Genussmensch, Essen und Trinken war mir stets wichtig. Das ist auf sie abgefärbt.

Die Weichen wurden gestellt, als ich noch ein Kind auf dem Lande in Norddeutschland war. Meine Mutter konnte gut kochen, auch backen, Säfte keltern, einmachen, ein breites Spektrum an Talenten. Neben ihrem Können und ihrer Liebe zu uns war es aber auch die Qualität der Produkte. Es wurde alles vernünftig angebaut, die Hühner, Enten, Gänse, Kaninchen, Schweine lebten glücklich, bis sie geschlachtet wurden. Das fand ich stets rau, es schmeckte aber einfach alles unendlich gut. Neben unserem Garten gab es die Ostsee vor der Tür, die uns versorgte. Der Keller war stets voll. Im Nachhinein bin ich der Meinung: Was wohl schmeckt, kann man lernen, erfahren. Bleiben Sie mir also bitte mit einer Gans aus Massentierhaltung weg.

Meine Tochter mochte nur Blumenkohl und Brokkoli

Obwohl ich Jahre später als Vater in Berlin beim Essen durchaus Geld für gute Grundnahrungsmittel ausgab, war meine kleine Tochter doch zunächst eine zögerliche Esserin. Und ich behaupte, an der Zubereitung lag es nicht, kochen kann ich. Erbsen, Mohrrüben, Spinat, anderes Gemüse, Lavinia mochte das alles nicht, es blieben lediglich Blumenkohl und Brokkoli. Etwas eintönig, auf Dauer.

Das wurde dann bei unserem ersten Besuch auf Kreta anders, Lavinia war da drei. Tintenfisch, Lammkoteletts, frischer Fisch, Oliven, Auberginen, Artischocken, gutes Olivenöl – das lag ihr alles mehr. Und ich war glücklich nach diesem Urlaub, unser Speiseplan war doch erheblich länger geworden.

Ich blieb gerne bei der Vielfalt und noch Jahre später machte es mir Freude, mit den Kindern aus dem Schülerladen meiner Tochter und ihr gemeinsam zu kochen. Zu oft gab es damals Kartoffelsuppen der Mütter, durchaus lecker, aber immer am Abend zuvor auf die Schnelle zusammengeschustert. Tintenfischringe, Schmorrippchen in Malzbiersoße, die Kinder mochten auch gerne anderes und selbstverständlich wurde für die Vegetarier auch alternativ gekocht.

Heute kocht meine Tochter für mich

Leben hat auch mit genießen zu tun und das waren insgesamt gute Jahre damals gemeinsam in unserem Kiez am Klausner Platz in Charlottenburg. „Sternschnuppen“ hieß der Kindergarten. Die Kinder füllten das mit Leben. Knapp 30 Jahre später werde ich manchmal noch von jungen Männern freundlich angesprochen. Sie bedanken sich für die leckeren Rippchen damals.

Lavinia und ich hielten das übrigens durch mit dem guten Essen. Wir kochten auch gerne gemeinsam, haben auch Lust am Experimentieren. Mit 17 zog meine Tochter übrigens recht früh aus, blieb dem Kiez verhaftet und sehr gerne kam sie einfach zum Essen vorbei. Wir verwöhnen unsere Kinder doch gerne! Und nun mit eigener Wohnung, verabredeten wir uns einmal wöchentlich in wechselnden Restaurants, probierten gerne dieses und jenes aus.

Besuche ich meine Tochter und ihre Familie nun in Hamburg, sie legt sich gerne ins Zeug und kocht für mich. Mensch, ist ihre Weihnachtsgans lecker. Und auch sie wusste zu Lebzeiten durchaus, wie eine Wiese aussah. Noch immer geht die Liebe auch durch den Magen. Sind alle in Berlin, ich kaufe gerne gut und vielfältig ein, Butter Lindner und Rogacki sind gleich um die Ecke in der Wilmersdorfer Straße. Meine Enkeltöchter Mila und Luna sind bereits in unseren Fußstapfen. Deine Figur möchte ich übrigens nicht ruinieren, Lavinia. Habe ich dir übrigens aber schon gesagt, das ich Schnappatmung bekomme, wenn ich euch länger als ein paar Stunden sehe. Weil ich euch echt liebe. Da ich in Gefühlssachen ein Stoffel bin, stelle ich mich gerne an den Herd. Gemeinsames Essen ist gut für Glücksmomente.