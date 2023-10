Vorfreude und Angst liegen manchmal eng beieinander

Dieter Puhl hat mehr als 30 Jahre in der Wohnungslosenhilfe in Berlin gearbeitet. Neben sozialen Themen widmet er sich in seiner Kolumne dem Älterwerden.

Berlin. Fahrstühle kennen wir nicht auf Kreta, Schlangen gehen wir dort aus dem Weg, der Roller wird gegen ein Auto getauscht. Die Katzen und gelegentlich eine Kakerlake bleiben eine Herausforderung und gegen die Flugangst hilft ein Gin Tonic. Ist die Angst riesig, werden es zwei. Wer eine Reise tut …, egal, meine Freundin und ich freuen uns auf den Urlaub auf Kreta.

Vor 20 Menschen kann ich eine Rede halten, auch noch vor 50. Darüber hinaus ist das einfach nicht meine Sache, ich bekomme Angst, die Luft wird knapp, meine Hände fangen an zu zittern. Eine Anfrage für eine Rede vor 20.000 Menschen musste ich absagen. Undenkbar! Und ja, vor Prüfungen wurde mir früher mulmig. Das ist aber, Gott sei Dank, Jahrzehnte her. Viel mehr Macken habe ich nicht.

Morgen fliegen meine Freundin und ich los. Die Vorfreude ist riesengroß, gemeinsam verbringen wir dort zwei Wochen. Maria muss dann wieder nach Berlin, während ich noch drei weitere Wochen dort bleibe. Freunde kommen und einige von uns wohnen bei meiner Vermieterin Georgia. Ich komme später noch zu ihr.

Auch ein Roller macht meiner Freundin Angst

Mehr oder weniger bestimmen Ängste unser Leben, meist kommen wir gut damit klar, haben uns daran gewöhnt, Strategien im Umgang entwickelt. Bei uns geht das ja bereits beim Abflug los, Maria ist keine Freundin von Flugzeugen. Viele kennen Flugangst. Ob Medikamente dagegen wirken? Freunde von mir greifen dazu, meine Bekannte Janina ist dann sogar jedes Mal tüchtig weggetreten, die Wirkung hält noch lange nach der Landung an. Unser Hausmittel ist dagegen einfacher, wirkt auch zuverlässig: Zwei Gläser Gin sind prima für Maria, die Angst ist weg, sogar gute Stimmung setzt ein. Nur trinken sie mal früh um sieben Uhr zwei Gin.

Allein nutze ich auf der Insel gerne einen Motorroller, dieses Jahr wird es ein Auto werden. Auch ein Roller macht meiner Freundin Angst, treibt ihr den Schweiß auf die Stirn. Bei Autos ist alles okay. Meine Freunde Lothar und Axel haben sich diesen Urlaub übrigens ein Haus gemietet. Das kostet und sie haben nicht im Lotto gewonnen, für Axel sind die Zimmer bei Georgia aber einfach zu klein. Er bekommt dort Atembeschwerden. Das Haus ist groß, weiträumig, hell. Ich gönne es beiden sehr, wir werden sie dort besuchen.

Angst-Vermeidung macht oft alles noch schlimmer

Zurück zu Maria, ich fühle mit ihr mit: Fahrstühle und deren Benutzung sind zuweilen Thema in Berlin. Eine Herausforderung werden die Katzen auf dem Hinterhof bei Georgia werden, ich setze aber auf den Charme der Tiere, das kriegen sie schon hin. Auch auf die Ruhe und Entspanntheit, die wir hier vorfinden. Das wiederum macht etwas mit Ängsten. Vermeidung ist dagegen nicht positiv, oft wird alles schlimmer. Sport und Yoga können helfen. Mein Freund Gunter ist auch da, er ist Yogalehrer.

Neben persönlichen gibt es die allgemeinen Ängste. Steigende Lebenshaltungskosten, unbezahlbarer Wohnraum, die schlechte wirtschaftliche Lage, Steuererhöhungen, die Schuldenkrise der EU, Naturkatastrophen und Wetterextreme – da bleibt vielen von uns die Luft weg. Man kann dem kaum entfliehen. Man kann durchaus etwas dagegen tun. Bevor Ihre Ängste zu heftig werden, sich ins Unermessliche steigern, holen Sie sich professionelle Hilfe. Unser Hilfesystem hat etwas auf dem Kasten.

Keine Kolumne über Kreta aber ohne Georgia: Sie ist jetzt wohl 97 und sie lebt noch. An guten Tagen erkennt sie alle Gäste. Die schlechten Tage sind selten. Ist sie in 30 Jahren, die wir uns kennen, älter geworden? Ich bin es auch. Auch das verbindet. Ihre Haushaltshilfe kommt täglich, der Neffe hilft, regelt die Pension. Alle Pensionsgäste packen auch einfach mit an. Es würde sonst nicht mehr funktionieren. Georgia ist doch nicht nur unsere „Miete-Frau“ (so meine Tochter, als sie drei war), sie ist für mich die halbe Miete dort. Vielleicht sogar mehr. Die Vorfreude steigt.