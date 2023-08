Es ist nicht gut, wenn der Mensch allein ist

Dieter Puhl arbeitete mehr als 30 Jahre in der Wohnungslosenhilfe in Berlin. Neben sozialen Themen widmet er sich in seiner Kolumne auch dem Älterwerden.

Berlin. In dem Pornokino in der Friesenstraße hatte ich bereits Hausverbot, nun war ein weiteres im Restaurant Ambrosius in der Bergmannstraße dazugekommen. Es wurde eng für mich in Kreuzberg rund um den Chamissoplatz. In einigen Etablissements sah man mich einfach nicht gerne. Aber bitte folgen Sie mir doch in einer kleinen Zeitreise in das Jahr 1995.

Drei Jahre arbeitete ich bereits bei der Berliner Stadtmission, das Projekt nannte sich „Betreutes Wohnen“. Kurzform: Wir wollten obdachlose Menschen wieder auf die Beine stellen. So hatten wir ein Büro in der Lenaustraße in Neukölln, auf der anderen Straßenseite auch Projektwohnungen für obdachlose Menschen. 16 Wohnungen vermieteten wir aber am Chamissoplatz; wollten dichter bei den Menschen sein.

Also nichts wie hin zu den Klienten, wir zogen um! Da kaum Geld vorhanden war, war das erste Büro sehr bescheiden: Ein Zimmer, Ofenheizung, Küche, Außentoilette. Das Büro mit zwei Schreibtischen war gleichzeitig ein kleiner Gruppenraum. Wurden zwei vertrauliche Gespräche parallel geführt, war ja zur Not immer noch die Küche da. Oder sogar der Hinterhof. Man konnte hier prima in einer Remise arbeiten.

Wer konnte, sägte Holz, das war unser erstes Gruppenangebot

Kalt war es im Winter. Ich erinnere mich an Temperaturen von minus 25 Grad. Wer kennt noch Außenklos, auf die im Winter eine Kerze neben die Leitung gestellt wurde, damit das Wasser nicht einfror? Am Wochenende hatten wir frei. Montags um acht waren es dann sechs Grad im Büro. Der Ofen in der Stube glühte, wenn genügend Brennmaterial vorhanden war. Wir besorgten uns also Paletten, damit kamen wir über den Winter. Unmengen davon wurden verarbeitet.

Wer konnte, sägte Holz, das war unser erstes Gruppenangebot. Oder man bereitete in der Küche einen Schweinebraten zu, damit alle genügend zu essen hatten. Schweinebraten mit frischem Brot für 79 Pfennig aus dem Supermarkt gab es fast jeden Tag. Wir fanden das keinesfalls eintönig. Als Abwechslung diente Linseneintopf. Bei Spinat mit Rührei hielt sich die Begeisterung in Grenzen.

Obdachlose Menschen hatten bis dahin einsam in Projektwohnungen gelebt; alkoholerkrankt waren viele, die Lebensumstände führten zu erhöhtem Konsum. Wer alkoholerkrankt war, musste zukünftig ins Krankenhaus zur Entgiftung. Sei es auch fünfmal hintereinander! Im Urban-Krankenhaus waren wir gut bekannt. Zur Langzeitbehandlung und in die Selbsthilfegruppe gingen fast alle. Gegen Einsamkeit half übrigens Gemeinschaft. Das wussten alle: Es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist. Nur beherzigte das zuvor niemand.

Jüngere Bewohner fanden auch Arbeit

Wir regten nachbarschaftliche Kontakte an, die Hausgemeinschaft wurde für viele tragend. Unsere Bewohner hatten Kompetenzen: Im Überleben, im Umgang mit Sucht und Alkohol. Hier konnten sie anderen Menschen helfen, beistehen. Schaust du die Sportschau allein oder mit zwei Kumpels? Greifst du bei „Saufdruck“ zur Flasche oder klingelst beim Nachbarn und holst dir Hilfe?

Übersichtliche Strenge kann Halt geben, wenn es denn genügend konkrete Hilfsangebot gibt. So kam es auch zu den Hausverboten. Ich zog die Miete ein, meine Bewohner hatten weniger Geld für Alkohol und andere Angelegenheiten – der Wirt und der Betreiber des Pornokinos waren nicht begeistert.

Claudia, du warst übrigens eine tolle Kollegin. Viele Bewohner fanden den Weg zurück, leben seit Jahren in eigenen Wohnungen, abstinent, in Partnerschaften, zufrieden, manchmal vermutlich gar glücklich. Jüngere fanden Arbeit. Peter, Christian, Angie und Angela, Herr Lederer, Herr Mix und Herr Schnoor, Harry, andere, das Arbeiten mit Euch machte Freude. Sinn auch. Andere Bewohner starben im Laufe der Jahre, sicher – aber eben nicht in der Gosse. Gab es eigentlich Rückschläge? Es waren sehr wenige. Man kann nicht allen Menschen helfen. Aber fast allen. Und man darf es immer wieder probieren.