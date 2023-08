Nachtgestalten: Liebe ist international, man kann sie nicht teilen

Dieter Puhl arbeitete mehr als 30 Jahre in der Wohnungslosenhilfe in Berlin. Neben sozialen Themen widmet er sich in seiner Kolumne auch dem Älterwerden.

Suchen Sie doch bitte nicht wie viele andere nach zehn Gründen, um obdachlose Menschen nicht finanziell zu unterstützen. Finden Sie einen, warum es Sinn macht, es doch zu tun. Über das Für und Wieder, Menschen, die auf der Straße leben, zu unterstützen.

Nimmt mein Freund Reinhold mich mit seinem Auto mit, hält er gelegentlich an roten Ampeln, wenn dort ein obdachloser Mensch an der Seite steht und um ein Almosen bittet oder eine Zeitung verkauft. Reinhold legt dann 20 Euro, manchmal sind es gar 50 Euro in den Becher, grüßt freundlich und wünscht einen guten Tag, um dann weiterzufahren. Ist Reinhold reich? Das trifft keinesfalls zu. Wohlhabend ist er sicher; Gründe mit Geld um sich zu werfen, hat er aber keine.

Ingrid ist Sozialarbeiterin wie ich, ist seit 33 Jahren in der Wohnungslosenhilfe tätig, kennt sich also aus und sie lehnt es ab, Obdachlose finanziell zu unterstützen. „Man nimmt ihnen damit die Motivation, ihr Leben zu verändern, sie kommen dann gar nicht mehr aus dem Knick“, ist ihr Hauptargument, nichts in die Becher der Menschen zu legen.

Stimmt es, dass Almosen die Menschen demotivieren?

„Ich kann doch nicht jedem Menschen etwas geben. Sie kaufen sich davon Drogen oder Alkohol. In Deutschland muss doch niemand obdachlos sein. Sie sollen einfach mit dem Trinken aufhören. Mir hat auch niemand geholfen, als es mir schlecht ging.“ Im Regelfall werfen Menschen dieses Argument in den Ring, um ihre Handlungen zu rechtfertigen. Oder sie meinen wie Ingrid, Almosen würden andere demotivieren.

Und dann gibt es Menschen wie Britta, die kleben zu Ostern ein Zwei-Euro-Stück unter einen kleinen Osterhasen, machen das auch zu Weihnachten mit einem Schokoweihnachtsmann, sind liebe- und fantasievoll, wenn sie das Geld übergeben. Karl spricht mit den Menschen, auch wenn das am Anfang etwas schwierig ist. Verständigt sich, auch wenn er nicht Rumänisch oder Polnisch spricht. „Liebe ist international.“ Ich will das Karl ruhig glauben. Dann bringt er der obdachlosen Frau eine Haarbürste vorbei oder kauft dem Mann, der vor seinem Supermarkt sitzt, einen Nagelknipser.

„Ein Euro kann Leben retten“

Und meistens reicht es bei ihm, um allen eine Kleinigkeit zu geben. „Liebe kann man nicht teilen,“ sagt jemand, der selbst nicht viel hat. Einem Obdachlosen seine letzten zwei Euro zu geben, dazu gehört viel Gottvertrauen. „Der Herr wird schon für mich sorgen“, sagt mein Freund Orlando und er lebt danach. Denn das funktioniert! Jesus sorgt für beide – für den obdachlosen Menschen und meinen Freund.

„Ein Euro kann Leben retten“, ich führe das oft an. Wer alkoholerkrankt ist, und das sind einfach viele obdachlose Menschen, sollte nicht abrupt (kalt) entziehen, ohne ärztliche oder medizinische Begleitung in Anspruch zu nehmen – das kann lebensgefährlich sein. Die Sucht ist in meinem Empfinden Synonym für den Satan. Aber ich wünsche allen doch Unabhängigkeit und Freiheit.

Das will aber mit Bedacht angegangen werden. Wir sollten obdachlose Menschen nicht entmündigen, ihren Willen respektieren. Sie dürfen sich also selbst entscheiden. Selbst für ihr Unglück. Spenden Sie also einen Euro für einen obdachlosen Menschen, legen Sie bitte einen weiteren darauf. Für die Einrichtung, die dabei behilflich ist, mit der Sucht zu brechen. Bei aller freien Wahl – gute Hilfen sind nötig.

Weite Herzen zu trainieren – wir haben gut zu tun

Ich hatte heute übrigens kein Silbergeld in meinem Portemonnaie, Centstücke aber wollte ich dem Mann aber doch nicht in seinen Becher legen. Da war aber noch ein Fünf-Euro-Schein in der Geldbörse. Geiz ist nichtig. Und es funktionierte ja wirklich, beide freuten wir uns schließlich, der Beschenkte und auch ich.

Kurz noch zu meiner Kollegin Ingrid: Du gönnst Dir selbst selten etwas, bist auch Dir gegenüber immer streng. Du und wir und ich: Weite Herzen zu trainieren – wir haben gut zu tun.