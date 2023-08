Lass’ uns bitte weiter im Gespräch bleiben

In den vergangenen Monaten war im Leben von Dieter Puhl viel Bewegung – deutlich mehr, als ihm lieb war. Ein Gebet.

Dieter Puhl arbeitete mehr als 30 Jahre in der Wohnungslosenhilfe in Berlin. Neben sozialen Themen widmet er sich in seiner Kolumne auch dem Älterwerden.

Berlin. Was ist das für eine Wohltat, mein himmlischer Schöpfer, wenn das Wetter hier gerade erträglich ist. Ich mag das, lieber Gott, wenn es nachts kühl ist, ich etwas friere, gerne nach meiner Decke greife. Keine 28 Grad morgens um vier Uhr früh in meinem Schlafzimmer, stattdessen angenehme 14 Grad. Und es regnet sogar, seit Tagen schon und gar nicht so wenig. Pflanzen und Tiere und fast alle Menschen atmen auf. Drei Kannen Wasser spendete ich dem Baum vor unserer Tür jeden Abend, ich mache das seit Jahren, andere auch und man sieht das. Tiefdunkles Grün, keinerlei welke Blätter, er gedeiht prächtig.

Schenke uns aber bitte auch die Erkenntnis, Gott, das dies gerade eine kleine Insel ist mit dem Wetter. Das Ende der Fahnenstange ist erreicht, wir haben unseren Planeten leider bereits gegen die Wand gefahren. Richtig gerettet bekommen wir es vorerst nicht. Es geht um Linderung, und die wird zur Lebensqualität. Besserung ist weit. Wie verhalte ich mich im Leben? Das ist von Belang? Und wenn mich dabei der Regenwald eher geringer interessiert – auch die 40 Grad im Sommer auf dem Kaiserdamm sind heftig. Der Beton kocht dann, vieles wird zur Qual. Oft beten wir um wachen Geist, hier, Gott, ist Erkenntnis nötig. Was kann ich tun, um Schöpfung und Leben zu bewahren?

Ich bin jetzt 66 Jahre alt und für andere nicht mehr so bequem wie früher. Ich lasse nicht mehr alles mit mir machen. Wir können Klartext miteinander reden, immer häufiger habe ich einen Hintern in der Hose, beweise Rückgrat. Danke dafür. Das macht doch deutlich unabhängiger. „Wem bin ich Rechenschaft schuldig im Leben?“ Das sind Freunde, meine Freundin, das ist meine Familie. Aber oft bist das doch einfach Du. Lass uns also bitte weiter im Gespräch bleiben.

Alle um mich sind gesund – das ist der Sechser im Lotto

Du bist, Gott. Bedanke ich mich oft dafür. Du gibst. Alles. Und ich möchte mir gar nicht vorstellen, wie das alles ohne Dich wäre. Danke!

Gott – das war ein heftiges Jahr, da war viel Bewegung drin, deutlich mehr, als mir lieb war. Vor einem Jahr dachte ich nachts auf Kreta, ich würde sterben. Herzinfarkt, das war meine Befürchtung. „Ich will noch nicht sterben,“ trommelte ich auf mein Bett, dabei um Luft ringend. Verzweifelt. Weinte. Ich schaffte nur noch wenige Atemzüge pro Minute. Dann kam der Krankenwagen und ein Zwischenstopp im Krankenhaus, langsam die Genesung. Die Hoffnung wuchs, es geht wieder voran. Wochen später aber in Berlin, alles schien überwunden, haute mir die Ohnmacht die Füße weg. So viele Ärzte wollte ich eigentlich im Leben nicht kennenlernen. Obwohl sie freundlich und kompetent sind – mein Leben ohne sie war schöner.

Alle aber um mich herum sind gesund. Das ist wohl der Sechser im Lotto. Das ist Dein Geschenk an mich. Meine Tochter Lavinia ist mit ihrer Familie in Frankreich, meine Freunde Hilmar und Orlando machten auch kurz Urlaub, Freund Wolfram geht es wieder besser, meine Freundin – auch ihr geht es gut, mein Vater. Du behütest. Dafür und für unser Miteinander – merci! Ich darf lieben, das ist doch erheblich besser als Porsche fahren.

Schenke uns Mut und Zuversicht und eine Menge Ungeduld

Obdachlosigkeit sollten wir nicht bis 2030 in Europa überwinden, sondern besser seit gestern. Hier brauchen wir Deinen Beistand. Schenke uns Mut und Zuversicht und eine Menge Ungeduld. Ohne Obdachlosigkeit, ohne diese Not und das unsägliche Sterben, ist mehr Himmel. Gott – mehr Himmel brauchen wir gerade sehr.

Lesen Sie hier mehr Kolumnen aus der Rubrik Nachtgestalten

Es ist gut, wenn Du uns immer wieder Begegnungen zu Menschen schenkst, die wir informieren, auch ein Stück mitnehmen dürfen. Die anderen und uns dann helfen. Da gab es hübsche Quantensprünge, mein Lieber. Es ist schon irre, wenn der Heilige Geist in Gesprächen mit dabei ist.

Mein Gott, unser Gott, gemeinsam beten wir Dich an. Sagen danke für heute und freuen uns auf morgen. Und freuen uns jetzt auf den Rest der Zeitung. Die ist ja manchmal auch ein Geschenk.