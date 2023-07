Dies ist der beste Schutz vor der Hitze für Obdachlose

Dieter Puhl arbeitete mehr als 30 Jahre in der Wohnungslosenhilfe in Berlin. Neben sozialen Themen widmet er sich in seiner Kolumne auch dem Älterwerden.

Dieter Puhl arbeitete mehr als 30 Jahre in der Wohnungslosenhilfe in Berlin. Neben sozialen Themen widmet er sich in seiner Kolumne auch dem Älterwerden. Er schreibt jeden Freitag an dieser Stelle.

Dieter Puhl arbeitete mehr als 30 Jahre in der Wohnungslosenhilfe in Berlin. Neben sozialen Themen widmet er sich in seiner Kolumne auch dem Älterwerden. Er schreibt jeden Freitag an dieser Stelle.

Peter ist seit acht Jahren obdachlos, er ist psychisch krank und trinkt abhängig Alkohol. Letzten Sonnabend schlief er im Freien betrunken um die Mittagszeit ein. Andere Obdachlose weckten in später, dennoch hat er seitdem starke Verbrennungen – Sonnenbrand. Die Schmerzen sind heftig, zum Arzt geht er nicht. Seine psychische Behinderung lässt das nicht zu.

Meist war das Wetter in dieser Woche doch erträglich, so denke ich dagegen. Am Wochenende waren die Temperaturen noch heftig, aber dann kamen die Tage, nach denen viele Sehnsucht hatten: 26 Grad am Tag und nachts angenehm kühl, um 16 Grad. Bleibt es aber so? Keinesfalls – die Affenhitze nimmt zu.

Bert lebt auf der Straße, er nahm zu wenig Flüssigkeit zu sich, wurde ohnmächtig. Passanten riefen die Feuerwehr. Bert wurde ins Krankenhaus eingewiesen, wurde behandelt und konnte nach drei Stunden entlassen werden.

Immer häufiger flüchte ich ins Kino

Meine Nachbarin wiederum ist Anfang 70. Das mit den 39 Grad auf dem Balkon, das ist nichts für sie. Sie stöhnt und bleibt überwiegend in der Wohnung. Gut, dass ihre Söhne für sie einkaufen gehen und Besorgungen erledigen. Das Problem aber ist: Hält die Hitze mehrere Tage an, dann kühlt ihre Wohnung sich gar nicht mehr ab. Ich dagegen habe meine Aktivitäten auf den frühen Morgen verlegt, was mir nicht sonderlich schwerfällt, ich bin gerne als früher Vogel unterwegs. Und immer häufiger flüchte ich ins Kino. „Mission: Impossible – Dead Reckoning Teil Eins“ zum Beispiel ist über zweieinhalb Stunden lang. Das Kino hat eine Klimaanlage. Schön: Indiana Jones ist auch recht lang.

Auch Cindy ist obdachlos. Ist es sehr heiß, verbringt sie ihre Zeit von 10 bis 20 Uhr in einer Tageseinrichtung des Internationalen Bundes in Schöneberg. Schutz vor der Hitze: Seit dem letzten Jahr gestalten Senat und Bezirk diesen gemeinsam, lindern so sonst unerträgliche Lebensbedingungen. Es gibt Essen, Getränke und Ruhemöglichkeiten. Allerdings werden die Nächte zum Problem. Die bloße Erde kann im Sommer fast zum Beton werden und heizt sich ungemein auf. Viele, die den Tagesaufenthalt nicht nutzen, klagen über Schlafstörungen. Auf Dauer mache das mürbe.

Der Alkohol haut Sascha schnell die Füße weg

Ich selbst dunkele meine Wohnung ab, Gardinen und Jalousien leiste gute Dienste. Ich bilde ein, dass auch nasse Tücher in der Wohnung den Aufenthalt erträglicher machen. Eine Menge ungezuckerter Tee wird jeden Tag gekocht, Alkohol meide ich eher, den vertrage ich bei der Hitze kaum. Gut und wichtig: Nachts ist es noch recht kühl, jeden Morgen wird früh durchgelüftet. Und dann – schnell wieder die Fenster zu. Bleiben wir aber bitte ehrlich: Das funktioniert nur, wenn die Hitze für wenige Tage anhält. Dauert sie länger, kriecht die Qual durch jede Ritze.

Auch Sascha trinkt wie andere obdachlose Menschen einfach zu viel Alkohol. Der wirkt bei diesem Wetter einfach stärker und haut Sascha schnell die Füße weg. Dann liegt er hilflos da. Passiert das im Schatten, ist es schlimm genug. Liegt Sascha aber in der prallen Sonne, ist es lebensgefährlich.

Lesen Sie hier weitere Morgenpost-Kolumnen aus der Rubrik Nachgestalten.

Wir sollen mehr Siesta in der Mittagszeit halten, uns an den südlichen Ländern orientieren, raten Ärzte neuerdings. Ich halte das für einen guten Vorschlag: Hat man denn eine Wohnung!

Dei allen guten Ansätzen gibt es leider noch verdammt viel zu tun

An obdachlose Menschen wird auch gedacht, in Berlin sogar sehr. Nur dauert es leider, bis gute Absichten zu konkreten Hilfsangeboten werden. Und ich spreche dabei nicht von Pilotprojekten, sondern von Regelangeboten, die die Breite erreichen. Ich laufe Gefahr, mich ständig zu wiederholen, möchte Sie keinesfalls langweilen: Aber der beste Schutz gegen die Gefahren der Obdachlosigkeit ist ein Wohnplatz oder eine eigene Wohnung. Und bei allen guten Ansätzen gibt es leider noch verdammt viel zu tun. Bis das erledigt ist, passen wir bitte weiterhin einfach aufeinander auf.