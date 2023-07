Unwetter halten sich nicht an Öffnungszeiten

Extremwetter: In den nächsten Tagen wird es wieder heiß. Achten Sie also bitte wieder auf Ihre Mitmenschen und sich selbst.

Dieter Puhl arbeitete mehr als 30 Jahre in der Wohnungslosenhilfe in Berlin. Neben sozialen Themen widmet er sich in seiner Kolumne auch dem Älterwerden.

Das Wetter ist einfach der Feind der obdachlosen Menschen. Und das nicht nur im Winter, diese wurden ja sogar etwas erträglicher. Zunehmend wird es schlimmer, zwölf Monate im Jahr herrscht für die Menschen auf der Straße Ausnahmezustand. Und am Wochenende droht erneut Hitze.

Mir ist beim letzten Unwetter in Berlin ein Teil meiner Wohnung abgesoffen. Das war keine schöne Bescherung. Gegen solche Widrigkeiten im Leben sind wir aber versichert und deshalb ist das kein großes Thema, lediglich ein Stück Arbeit. Obdachlosen Menschen knallten Regen und Sturm um die Ohren, durchweichten die Bekleidung innerhalb von Sekunden. Pitschnass klapperten viele vor sich hin. Weder eine Badewanne noch geeignete Wechselwäsche linderten das. Und das mit dem Unwetter passierte am späten Nachmittag. Kennen Sie Kleiderkammern, die da noch geöffnet haben, oder abends oder gar nachts? Unwetter halten sich einfach nicht an Öffnungszeiten.

Am nächsten Morgen war die Kleiderkammer der Berliner Stadtmission morgens übrigens sehr stark frequentiert, wenige Stunden später war sie leer. Deshalb sind wir auch immer wieder auf Sie angewiesen, bitte also her mit gut erhaltener Sommerbekleidung, vor allem für Männer. Schuhe und Unterwäsche dürfen auch dabei sein. Und oft fehlt einfach Geld. Geld überbrückt Notlagen prima.

Ihr T Shirt oder Ihre gebrauchte Jacke können ein Leben retten

Ich bleibe noch etwas bei dem Regen und der nassen Bekleidung, denn das ist mir wichtig! Rennt man zu lange mit nasser Bekleidung herum, bekommt man schnell einen Schnupfen. Der ist auch im Sommer lästig. Übel ist es aber, wenn man kein Bett hat, in das man sich drei Tage zur Erholung legen kann. Niemand bringt einen frisch gepressten Orangensaft vorbei, hält die Hand. Eine Hühnerbrühe wird zur Fata Morgana. Meistens geht das dennoch gut aus. Aber gibt es die Geschichten mit den verschleppten Erkältungskrankheiten leider wirklich. Zack – plötzlich ist eine Lungenentzündung daraus geworden.

Wer suchtmittelerkrankt ist, vier Promille intus hat und psychisch beeinträchtigt ist, geht nicht zum Arzt und kommt vielleicht erst spät ins Krankenhaus. Vielleicht nur noch, um dort kurze Zeit später zu sterben. Es gibt keine Statistik dazu, aber dass es unterversorgte Menschen gibt, ist eine Tatsache.

Ein bisschen zugespitzt, aber ein Körnchen Wahrheit ist dabei: Ihr T Shirt oder Ihre gebrauchte Jacke können ein Leben retten. Noch besser geht das eindeutig mit fachgerechten Hilfen. Da fällt mir vieles ein: Sommerhilfen, mehr Streetworkerinnen und Streetworker. Seit 20 Jahren mahne ich Fachärzte auf der Straße an, weitere Plätze in Krankenstationen, mehr Tagesstätten, Wohnungen fehlen auch, und …

Ein paar Einrichtungen, die gute Arbeit leisten, zittern um ihre Existenz

Eigentlich müsste die Zahl der Hilfen doch explodieren. Denn die Politik möchte Obdachlosigkeit doch bis 2030 überwinden. Ein tolles Ziel, überwiegend ist es wohl auch realistisch – wenn alle deutlich mehr aus dem Knick kommen würden. Oder wurde das Ziel korrigiert? Die böse Satire in diesem Zusammenhang ist leider aber: Ein paar Einrichtungen, die nachweislich sehr gute Arbeit leisten, zittern immer wieder um ihre Kostenzusage und damit ihre Existenz. Das kann man sich heutzutage wirklich nicht mehr leisten, denn die Fachkräfte in den bedrohten Projekten werden anderswo händeringend gesucht. Auch der Fachkräftemangel erfordert also ein Umdenken. Was nützt eines Tages eine Kostenzusage, ist denn das Personal weg. Wenn es also in den nächsten Tagen heiß wird, achten Sie bitte auf Ihre Mitmenschen, den Nächsten. Und auf sich selbst.

Am Ende möchte ich mich heute bedanken. Ich hatte letzte Woche zum Sommerfest der Berliner Stadtmission eingeladen und echt viele von Ihnen kamen, tippten mir auf die Schulter: „Da bin ich.“ Wissen Sie was, mir hat das gefallen. Und viele in der Stadtmission freuten sich darüber.