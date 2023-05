Obdachlosen glaubt man nicht

Dieter Puhl arbeitete mehr als 30 Jahre in der Wohnungslosenhilfe in Berlin. Neben sozialen Themen widmet er sich in seiner Kolumne auch dem Älterwerden.

Bespuckt und angepöbelt werden viele, das passiert einigen Obdachlosen fast täglich, ob in Berlin, in Heidelberg oder Flensburg, wohl in jeder deutschen Stadt. Obdachlose sind uns fremd, sind schwach, können sich nicht richtig wehren. Und was wir nicht kennen, bekämpfen wir gelegentlich, grenzen Menschen aus. Werden sie zu Opfern, wird ihnen jedoch oft nicht geglaubt.

Cindy wurde das erste Mal als 14 -Jährige von einem Freier vergewaltigt, sie lebte damals als Straßenkind in Berlin. Nun ist sie 30 und sexualisierte Gewalt zieht sich als roter Faden durch ihr Leben als obdachlose Frau. Bert wurde zweimal von Jugendcliquen am Alexanderplatz belästigt und bedroht, „ich war froh, ihnen unbeschadet zu entkommen. Die Angst aber sitzt mir auf der Straße im Nacken.“

Weil sie Angst vor Vergewaltigungen hat, schläft Beate nicht mehr allein im Freien, „meine Gang schützt mich.“ Ihre Gang ist ihre Familie und das sind so fünf bis sieben Menschen. „Werden wir mehr, räumt man uns doch in Berlin fünf Minuten später. Fünf Penner, mehr verträgt ein Kiez doch kaum.“

In der City-Station treffen sich einsame, arme und obdachlose Menschen

Über Räumungen aber weiß Beate lange Geschichten zu erzählen. „So richtig okay sind die auch selten, da geht schon mal ein Zelt kaputt, Ton und Umgang sind wünschenswert. Polizei, das Ordnungsamt, Sicherheitskräfte, das sind nicht unbedingt meine Freunde! Es ist aber besser geworden in den letzten Jahren in Berlin, vor allem, seitdem Räumungen durch Sozialarbeiter begleitet werden. Finster bleibt es meist.“ Beate ist da sehr glaubwürdig. Sie ist über 15 Jahre obdachlos und damit ja so etwas wie eine Fachfrau.

Kai wurde letzten Monat übel verprügelt. Von anderen obdachlosen Männern. „Nach zwei Flaschen Fusel sitzen die Fäuste an einem schlechten Tag schon mal locker.“ Es ging ohne Krankenhaus, „die Zähne wackeln nicht mehr“.

Die City-Station der Berliner Stadtmission ist unsere älteste Einrichtung für wohnungslose Menschen in Berlin. Hier treffen sich einsame Menschen aus dem Kiez, obdachlose Menschen vom gesamten Planeten, auch Gäste, die sich in ihrem Leben verirrt haben. Alle finden hier ein Stück Halt und Kontinuität. Meine Kollegin Leonie Schäfer ist 29 Jahre alt und arbeitet hier seit geraumer Zeit. „Was brauchen die Menschen, wie können wir ihnen helfen, wo sind die Nöte besonders groß?“

Ausbildung zur zur Opferberaterin und Prozessbegleiterin

Fast täglich stellen sich die Kolleginnen und Kollegen hier diese Frage. Weil das ist so ist, startete hier vor über 25 Jahren der Kältebus der Berliner Stadtmission, daraus entwickelten sich Schlafplätze für obdachlose Menschen im Winter. Und am Rande möchte ich doch kurz erwähnen, die Einrichtung wird bereits sehr lange überwiegend durch das Bezirksamt Charlottenburg-Wilmersdorf finanziert. Spenderinnen und Spender gibt es auch. Danke! Zurück zu Leonie: Sie ließ sich vor zwei Jahren an der Alice-Salomon-Hochschule zur Opferberaterin und Prozessbegleiterin ausbilden.

Auch Sie kennen doch Geschichten von Übergriffen gegen obdachlose Menschen. Da stecken fünf Jugendliche einen Obdachlosen mit Brandbeschleuniger an, da wird jemand mit seinem Zelt im See versenkt. Jugendliche, Erwachsene, Neonazis, Obdachlose selbst – es gibt viele Täter. Täterinnen dagegen äußerst selten. Und es gibt Ohnmacht, Scham, Hilflosigkeit. Über die eigenen Rechte ist aber kaum einer der Betroffenen informiert.

Jeden Donnerstag für eine Stunde berät Leonie nun die Opfer von Gewalt in der City-Station, hilft dabei, das Erlebte zu verarbeiten, aber auch bei Anzeigen oder sie begleitet bei Prozessen. Vertrauenssache. Und niemand ist ohne Rechte! Auch obdachlose Menschen sind es nicht und es ist auch gut, wenn „schlimmen Fingern“ deutlich auf die Finger geklopft wird.

Die Dunkelziffer ist bei Übergriffen ist übrigens hoch. Aber auch ohne Gewalt ist Obdachlosigkeit doch gewaltig. Sie zu überwinden steht leider nicht mehr im Koalitionsvertrag.