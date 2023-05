Wenn man ein Leben sortieren muss

Dieter Puhl arbeitete mehr als 30 Jahre in der Wohnungslosenhilfe in Berlin. Neben sozialen Themen widmet er sich in seiner Kolumne auch dem Älterwerden.

„Ich freue mich jeden Freitag auf Ihre kleinen Geschichten aus dem Leben.“ – Die Dame sprach mich bei einem Fest an, und wir plauderten dann auch kurz miteinander. Oft liest sie ihrem Ehemann die Kolumne vor, und ich hoffe, sie gefällt dann auch ihm. Und manchmal schneidet sie sie sogar aus, um sie ihrer Freundin zu schenken. Gelegentlich erhalte ich kleine Rückmeldungen, überwiegend macht mich das froh. Und manchmal proste ich Ihnen, geschätzte Leserinnen und Leser, im Biergarten auch zu, wenn ich in der Sonne sitzend an Sie denke. Das Wetter sollte uns ja dieses Wochenende einige Stunden der Ruhe und Gelassenheit am Lietzensee oder anderen Orten ermöglichen.

Gehören Sie eigentlich zu den Menschen, die alles in ihrem Leben akkurat erledigen, jedes Anschreiben sofort beantworten, um es danach ordentlich abzuheften? Wie viele Ordner kamen da bereits zusammen: Quittungen, Garantieerklärungen, Kaufverträge, Steuererklärungen, anderes – haben Sie noch den Überblick? Herzlichen Glückwunsch – ich beneide Sie! Beruflich stand ich etlichen Menschen über Jahrzehnte treu zur Seite, auch um für sie oder mit ihnen vieles zu erledigen. Manchmal nicht nur die Papiere, sondern gar das Leben zu sortieren. Oft war das vermutlich hilfreich und gelegentlich sogar erfolgreich. Und ich selbst? Manchmal hätte ich mir schon jemanden gewünscht, der mir bei etlichen persönlichen Angelegenheiten, vornehmlich beim Schreibkram, hilft.

Über Jahrzehnte erhielt ich Benachrichtigungen durch die Rentenversicherung. Als mein Rentenantritt anstand, stand mir der Schweiß auf der Stirn. Schlaflose Nächte gab es sogar. Alle relevanten Unterlagen, Asche auf mein Haupt, waren ordentlich … entsorgt. Ab April sollte meine Rente beginnen. Am 30. März meldete ich mich endlich telefonisch bei der Rentenversicherung. Persönliche Beratungsgespräche gibt es wohl kaum noch, aber telefonisch fand ich es zu unpersönlich. Ich möchte jemandem schon in die Augen schauen, wenn ich um seine Hilfe bitte. Und da ich sehr ehrlich und wohl auch freundlich die Karten auf den Tisch legte („ich bin ein echter Blödmann“), bekam ich für den nächsten Tag tatsächlich einen persönlichen Termin. Also für den 31. März, somit einen Tag vor Rentenantritt.

Ein kleines Wunder und viel Glück: Ich erwischte ein sehr freundliches Gegenüber. Die Sachbearbeiterin war einfach humorvoll, lebenserfahren, kompetent und extrem freundlich. Danke, danke, danke! Es fehlten übrigens gar nicht viele Unterlagen. Den Rest konnte ich leicht nachreichen, die Datenverarbeitung hatte bei mir funktioniert. „Um 12.30 Uhr möchte ich heute Schluss machen,“ wünschte sich die Sachbearbeiterin. Mir war das recht, um 14 Uhr war ich mit meinem Freund Wolfram im Café verabredet. Es wurde dann eine Minute vor zwölf, aber immerhin, mein Antrag war noch rechtzeitig gestellt. Ob sie denn häufig so schwierige Kandidaten an ihrem Schreibtisch habe?, lautete meine letzte Frage, „sind Männer unsortierter als Frauen?“ Manchmal seien die Frauen schlimmer, meinte sie, die kämen gleich mit einer Wagenladung an Unterlagen. Und: „Die Bearbeitung Ihres Antrags wird aber schon ein paar Wochen dauern.“ Damit konnte ich gut leben, ein paar Euro habe ich schon auf dem Konto. Glücklich verließ ich die Rentenanstalt. Deutsche Bürokratie: Oft wird gemeckert, gerne beschweren wir uns, aber manchmal wird sie vielleicht auch schlechtgeredet. Oder hatte ich einfach Glück und war doch einem Engel begegnet?

Vor gut einer Woche erhielt ich sogar meinen Rentenbescheid, und Ende April wurden alle Zahlungen angewiesen. Geschichten aus dem Leben, über Menschen, die nicht immer perfekt sind: heute eine von mir. Ich wünsche Ihnen ein gesegnetes Wochenende.