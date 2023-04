Wie ich in Berlin meinen Cousin verlor

Dieter Puhl arbeitete mehr als 30 Jahre in der Wohnungslosenhilfe in Berlin. Neben sozialen Themen widmet er sich in seiner Kolumne auch dem Älterwerden.

Geheimnisse gibt es wohl in jeder Familie, man redet nicht darüber oder wenn, dann nur hinter vorgehaltener Hand. Die Schwester meines Vaters wurde kurz vor Kriegsende von russischen Soldaten vergewaltigt. Sie ließ das ungeborene Kind nicht abtreiben, sondern bekam Monate später ihren Sohn. Sie liebte ihn übrigens sehr.

Wie viele Menschen, die der Krieg aus dem Osten nach Norddeutschland verschlug, lebte meine Tante Julia mit ihrem späteren Mann Franz und Harry zunächst in einer Bunkeranlage. Die „Festung“ in Kiel-Friedrichsort war erste Station, kurz darauf schloss sich ein Barackenlager an; dann zogen alle in eine Gartenkolonie in Kronshagen bei Kiel. Die Lebensumstände waren einfach, wenig Raum, die Menschen brauchten damals aber einfach weniger.

Julia und Franz wurden 1957 nach meiner Geburt meine Pateneltern, und trotz des Altersunterschiedes war Harry immer mein älterer Bruder für mich. Oft verbrachte ich meine Ferien bei ihnen. Ich fand das gemütlich, auch abenteuerlich. Nur das Plumpsklo im Garten machte mir über Jahre Respekt, ich hatte Angst hineinzufallen. Harry dagegen besuchte uns oft in Altenholz, blieb auch gerne einige Tage und manchmal hatte ich das Gefühl, er war etwas in meine sieben Jahre ältere Schwester Adelheid verliebt.

Kurze Haare, sehr gepflegt, er trug gern modische Jacketts

Er war ein aufgeweckter, hübscher, intelligenter, auch etwas eitler Junge, sportlich durchtrainiert. Sein Herz hing am Fußballspielen und später am Badminton, in beiden Disziplinen hatte er auch ausgesprochene Talente. Kurze Haare, sehr gepflegt, trug er gerne besonders modische Jacketts und machte später eine Lehre zum Großhandelskaufmann in einer Kieler Spedition. Alles schien geordnet, nur der Umstand, so bescheiden in der Gartenkolonie zu leben, setzte ihm zu. Andere wohnten da längst meist in eigenen, kleinen Häusern.

Auf dem zweiten Bildungsweg machte er sein Abitur nach. War es die Schule, waren es neue Freunde, anderes – sein Wesen, sehr auch sein Äußeres veränderten sich zunehmend. Die Haare wurden länger, die Jacketts gegen Parka eingetauscht. Es kam der Alkohol dazu, Weinbrand mit Bitter Lemon oder bereits in den Kaffee, später auch Drogen. Kiffen ging ja noch, LSD war schon ein Ritt, Meskalin eher Mangelware, er ließ nichts aus, Heroin aber ging gar nicht. Längst war er damals schon nach West-Berlin gezogen, studierte gelegentlich Betriebswirtschaft.

Ich zog Jahre später hinterher, wegen der Bindung zu Harry, aber auch wegen der Stadt. Aber schon 1971, mit 14 Jahren, besuchte ich Harry das erste Mal. Der „Leierkasten“, das „International“ in Zehlendorf, „Lucie Leydicke“ waren unsere Stationen. Ich fand das gut, selbst meine Anfänge mit Drogen. Harry wohnte damals in der Stephanstraße in Moabit, Hinterhof, Außentoilette. Diese Ursprünglichkeit, das war Berlin für mich, nahm mich mit. Anders als in Altenholz gab es kaum Gardinen vor den Fenstern. Alle Verirrten trugen ihre Geschichten nach draußen. In meinem Zuhause wurde Anderssein schamhaft versteckt.

Lesen Sie hier weitere Morgenpost-Kolumnen aus der Rubrik „Nachtgestalten“ von Dieter Puhl

Er stach über dreißig Mal auf seine Expartnerin ein

1975 zog ich dann nach Berlin. Alkohol- und Drogensucht zersetzten meinen Cousin da bereits zunehmend. Dagegenzuhalten, dafür fehlte die Kraft, Hilfsangebote schlug er aus. Später lernte ich im Beruf: Ohne die Fähigkeit, jemandem zu vertrauen, geht manchmal gar nichts mehr.

Harrys Ehe ging in die Brüche. Bei der anschließenden Haushaltsaufteilung zog Harry ein Messer und stach über dreißig Mal auf seine Expartnerin ein. Ein Wunder: sie überlebte. Er nicht. Wohl in dem Glauben, sie getötet zu haben, brachte sich Harry danach um.

Der Start ins Leben und Leben selbst sind oft holprig, nicht alle wurden wir in Liebe gezeugt. Manchmal träume ich noch von Harry, denke auch noch an ihn. Oft werde ich dann sauer. Das passiert, wenn etwas besonders schön ist. Ich bin dann sicher, das hätte ihm auch gefallen.