Zeit zum Älterwerden

Dieter Puhl arbeitete mehr als 30 Jahre in der Wohnungslosenhilfe in Berlin. Neben sozialen Themen widmet er sich in seiner Kolumne auch dem Älterwerden.

„Mit sechsundsechzig Jahren, da fängt das Leben an, mit sechsundsechzig Jahren, da hat man Spaß daran, mit sechsundsechzig Jahren, da kommt man erst in Schuss, mit sechsundsechzig ist noch lange nicht Schluss...“ – Der Song erschien 1977. Udo Jürgens wurde als 1934 Udo Bockelmann in Klagenfurt, Österreich geboren, er starb 2014 in Münsterlingen in der Schweiz. Rechnen Sie ruhig nach: Er hatte durchaus Zeit, sein Älterwerden zu genießen, lange war er auch noch auf der Bühne aktiv.

Auf meiner Visitenkarte steht jetzt „Freundeskreis“

66 werde ich an diesem Sonntag, Rentner bin ich seit dem 1. April. 15 Stunden wöchentlich arbeite ich weiterhin bei der Berliner Stadtmission. „Freundeskreis“ steht jetzt auf meiner Visitenkarte und es steckt der Wunsch dahinter, weiterhin Menschen für unsere Arbeit mit Obdachlosen, Jugendlichen, Flüchtlingen, Strafgefangenen, für unsere Seniorenarbeit und unsere Gemeinden zu gewinnen. Die Liste ist lang, unser Spektrum ist breit. Ist dann noch Zeit, kümmere ich mich auch gerne etwas um die, die uns bereits treu und verbunden zur Seite stehen.

Der 1. April war übrigens ein Samstag, mein erster Tag als Rentner sozusagen. Ich war schon etwas enttäuscht, denn samstags hatte ich in den letzten Jahren sowieso frei. Es war fast so, als ob der 1. Mai auf einen Sonntag trifft.

Als Familie sind wir freundlich, aber auch kompliziert

Heute habe ich frei, für das Wochenende sind aber noch ein paar Vorbereitungen zu treffen. Meine Enkeltochter und ich haben am selben Tag Geburtstag. „Papa, ich habe ein sehr besonderes Geburtstagsgeschenk für dich“, ich erinnere mich noch gut an den Anruf meiner Tochter Lavinia vor Jahren. Wie richtig sie da lag! Nun wird Mila acht, es berührt mich tief, sie möchte diesen Tag erneut mit mir zusammen feiern. Mit dabei sind ihr Schwester Luna, sie ist auch schon sechs, und andere. Das wird recht bunt und wir patchworken kreuz und quer. Spannend wird es auch, so begegnen meine Freundin und meine Tochter sich das erste Mal. Weitere Einzelheiten hierzu erspare ich Ihnen aber. Als Familie sind wir freundlich, aber auch kompliziert.

Es wird ein ausgedehntes, gemeinsames Frühstück werden und es ist sicher wichtig für die Mädchen, ihre Geschenke in Ruhe auszupacken. Sie kennen das, das Geschwisterkind erhält auch kleine Präsente. Danach geht es raus, das Wetter soll gut sein; der Lietzensee lockt mit seinen kleinen Wiesen. Die Ernährungsgewohnheiten bei uns sind sehr unterschiedlich, etliche sind Vegetarier, einige sind Fleisch noch zugetan. Ich bin gespannt, die Bouletten bereite ich fleischlos zu, hoffentlich sind sie genießbar. Und ein Salat ist schnell gemacht.

Die Vorfreude füllt bereits heute meine Seele aus

Fast noch mehr freue ich mich aber auf den morgigen Tag: Nach dem gemeinsamen Frühstück geht es nach Kreuzberg in die Bergmannstaße. Die erste Station wird ein Bekleidungsgeschäft für Kinder in der Friesenstraße sein, ein Laden mit sündhaft schönen Kleidern, Pullovern, Jacken, Schuhen, anderen Sachen. Die jungen Damen haben bereits einen ausgeprägten, übrigens sehr unterschiedlichen Geschmack.

Ich bin froh und genieße es sehr, allen kleine Wünsche erfüllen zu können. Für den Pragmatismus sind die Eltern zuständig, der Opa dagegen kauft gerne Sachen, die einfach hübsch, aber nicht zwingend nötig sind. Manch Lieblingskleid haben wir hier schon erstanden. Und für meine Tochter gibt es attraktive, kleine Geschäfte in der Bergmannstraße. Tradition: Sie darf sich auch ein Kleid aussuchen.

Das Einkaufen strengt an, die Markthalle und ihre Stände laden zu vielen Köstlichkeiten ein. Tapas, Würste, Marillenknödel. Luxus, wenn wir Alten dann gegen 14 Uhr zusammen eine Flasche Sekt köpfen. Und die Vorfreude auf alles füllt doch bereits heute meine Seele aus.

Etliches darf sich in den nächsten Jahren durchaus verändern, ich teile den Optimismus von Herrn Jürgens. Einige Konstanten in meinem Leben mögen bitte so bleiben. Ich liebe meine Liebsten einfach.