Obdachlose Menschen sind nun wieder auf sich allein gestellt

Dieter Puhl arbeitete mehr als 30 Jahre in der Wohnungslosenhilfe in Berlin. Neben sozialen Themen widmet er sich in seiner Kolumne auch dem Älterwerden.

Immer wieder sprechen Menschen von sogenannter freiwilliger Obdachlosigkeit, selbst die Betroffenen führen manchmal an, wie gut es ihnen auf der Straße ohne jede Form von Verpflichtung geht. Ich kann das nicht mehr hören! Wer sich etwas mit dem Leben auf der Straße auskennt und wer sich die Zeit nimmt, genauer nachzudenken, merkt doch, das ist alles furchtbar. Nichts ist selbstverständlich. Und die Menschen haben von allem nichts. Zugewinn sieht anders aus.

Obdachlose stehen für alles an, manchmal durchaus mit viel Zeiteinsatz in langen Schlangen, sei es die Unterhose, eine Tasse Kaffee und ein Brötchen, gar ein Glas Wasser, von Toiletten und einer Dusche ganz zu schweigen. Sie hören: „Nehmen Sie diesen Pullover, der passt, ein anderer ist nicht da.“ Eitel waren Menschen vielleicht mal in einem früheren Leben, jetzt zählt Pragmatismus. Taschentücher und Schlafsäcke können zu Luxusgütern werden, und ernsthaft krank sollte niemand werden.

Krank aber sind leider viele, ist es ihre Sucht, die Psyche; aber auch das Herz, die Ohren, Zähne, Augen oder anderes spielen oft nicht mehr richtig mit. Und brauchst du bei einer fiebrigen Erkältung für drei Tage ein warmes Bett, musst du schon sehr viel Glück haben, damit sich jemand um dich kümmert. Ist es Zugewinn, wenn du dem Wetter schutzlos ausgeliefert bist, ob bei Minusgraden im Winter oder bei Hitzerekorden im Sommer?

Mangelnde Fähigkeit, sorgsam mit seinem Leben umzugehen

Ein Hilfsangebot übrigens nicht anzunehmen und auszuschlagen, hat oft nachvollziehbare Gründe, manchmal mit mangelndem Vertrauen zu tun, oft auch mit der mangelnden Fähigkeit, sorgsam und zielgerichtet mit seinem Leben umzugehen. Also vergessen wir das bitte endgültig mit der Freiwilligkeit.

Und vieles ist in Berlin ja in den letzten Jahren durchaus besser geworden. Einige Einrichtungen öffnen nun bereits Mitte Oktober statt am ersten November, andere schließen erst am kommenden Wochenende und nicht wie früher bereits am 31. März. Sechser im Lotto für einige ist: Es gibt sogar einige ganzjährige Einrichtungen. Die medizinische Zuwendung entwickelt sich, andere gute Hilfsformen auch. Niemand von uns aber sollte ernsthaft tauschen wollen, selbst wenn Sie und ich durchaus auch Probleme im Leben haben.

Als Samariter werden die Helferinnen und Helfer in den Einrichtungen ja gelegentlich bezeichnet. Ich finde das zutreffend, wenn das eigene und einzige Paar Handschuhe im Winter für den Gast einer Einrichtung gespendet wird. Sie selbst sehen das meist nüchterner und wollen einfach einen guten Job machen. Helfen. Vieles ist geregelt, Duschen sind da, Essen und Bekleidung auch, in einigen Einrichtungen arbeiten sogar Ärzte ehrenamtlich. Jede Nacht stellt sich aber die Frage: Wie gehe ich anständig, höflich, zuvorkommend und wertschätzend auf die Nutzerinnen und Nutzer ein? Bleiben sie fremd oder findet Begegnung auf Augenhöhe statt? Das ist für mich das stärkste Talent der Sozialhelfer und -helferinnen: Sie können zuhören. Sie sind da. Und: Man kann sich auf sie freuen.

Einsamkeit frisst viele langsam von innen auf

Obwohl Obdachlose fast den gesamten Tag unter Menschen sind, sind sie doch oft allein. Einsamkeit ist Thema, nagt, frisst viele langsam von innen auf. Viele freuen sich einfach, Thomas oder Kyra, die ganze Mannschaft am Anfang der Kältehilfe-Saison wiederzutreffen. Man kennt sich doch über Jahre. Und manchmal fließen nun Tränen, wenn man sich wieder verabschiedet. Ob man sich im nächsten Winter wiedersieht? 161 Nächte haben ehren- und hauptamtliche Kolleginnen im letzten Winter in Einrichtungen der Kältehilfe gearbeitet. Für mich ist das eine Herzensangelegenheit, ich möchte mich bei ihnen bedanken! Für obdachlose Menschen aber gilt: Sie sind nun wieder 204 Nächte auf sich allein gestellt.

Erholt Euch alle – im nächsten Winter werdet Ihr wieder gebraucht.