Dieter Puhl arbeitet seit 30 Jahren in der Wohnungslosenhilfe der Berliner Stadtmission, seit 2019 führt er die Stabsstelle für christliche und gesellschaftliche Verantwortung.

Nachtgestalten Obdachlosigkeit in Berlin: Viele helfen, so gut sie können

Berlin. Paula ist 20, Studentin und ein hilfsbereiter Mensch. Gerne hätte sie die Obdachlosenhilfe als Ehrenamtliche praktisch unterstützt, ihr Studium und ihr Job lassen dafür leider aktuell keinen Raum. Also tat sie sich mit zwei Freundinnen zusammen und gemeinsam sortierten sie aus: Krams, Kleidung, die Keller der Eltern wurden geräumt, die eigenen auch. Es kamen 217 Euro auf dem Flohmarkt zusammen.

Früher reichten zehn Euro, um für 180 Gäste Lebensmittel in der Bahnhofsmission dazuzukaufen: Margarine, Milch, Zucker, anderes. Vieles liefert sonst doch täglich die Berliner Tafel. Alles ist deutlich teurer geworden und dennoch, das reicht auch jetzt einfach für sehr viele Menschen.

Jeder Cent und jeder Euro ist für mich nicht nur eine abstrakte Geldsumme, seit 30 Jahren beruflicher Tätigkeit in diesem Bereich sehe ich immer sofort die konkreten Hilfen, die damit möglich sind. Alles hat seinen Preis, der Zucker, ein Schlafsack, die Betreuung in einem Krankenbett, eine neue Toilette, Fußpflege für achtzigjährige obdachlose Menschen.

Nehmen Sie ruhig Kontakt zu Einrichtungen auf, Sie werden auf offene Ohren stoßen

Und selbst das Ehrenamt von Menschen könnte man ja beziffern. Aber veranschlagt man dabei eine Stunde Hilfe mit 15 oder 20 Euro oder gar mehr? Ende letzten Jahres versteigerten wir Bilder eines verstorbenen Malers zugunsten unserer Arztambulanz. Der erzielte Betrag half sehr. Da noch einige Bilder vorhanden waren, wiederholten wir das auf einer Geburtstagsfeier. Erika hatte von der Aktion gehört und ihr 65. Geburtstag brachte viele Menschen zusammen. Wiederum leitete Ex-Sozialsenatorin Elke Breitenbach (Linke) die Auktion. Die Einnahmen und auch die dabei erzielten Spenden tragen die Kosten eines Krankenbettes für obdachlose Menschen für einen Monat. Es können durchaus bis zu sechs Menschen sein, denen so in echten Notlagen geholfen wird.

Ein Krankenbett kann übrigens auch zu einem Einstieg in ein anderes Leben werden, denn wir beraten dort auch, und immer wieder finden Menschen so nachhaltig den Zugang zum übrigen Hilfesystem.

Sie haben Geburtstag, geben einen Empfang, Ihre Firma hat ein Jubiläum? Nehmen Sie ruhig Kontakt zu Einrichtungen auf, Sie werden auf offene Ohren stoßen. Der Bedarf an Hilfe ist groß. Den Bund für das Leben schließen, dabei an andere zu denken und zu helfen, ich vermute, das macht guten, tragenden Rückenwind für die Zukunft. Selbst auf Beerdigungen wurde schon für uns gesammelt. Karl, Claudia und Sabine waren uns schon zu Lebzeiten nahe. „Helft bitte den Obdachlosen“ war ihr letzter Wunsch. Für die Beerdigungskosten war gesorgt, Kinder und Enkelkinder versorgt, der Leichenschmaus war bezahlt, das letzte Hemd hat keine Taschen. Menschen sind selbst über ihren Tod hinaus großzügig.

Ehrenamt unterstützt, hat mit Einsatz und Liebe zu tun

Ihr Leben vor sich haben Schülerinnen und Schüler, ein Herz für andere haben oft aber bereits Kinder. Da wird für Schulfeste gebacken oder in der Einkaufspassage musiziert. Etliches wäre ohne Hilfe, auch solche Unterstützungen nicht möglich.

Bevor mir weiteres in den Sinn kommt: Ehrenamt unterstützt, hat mit Einsatz und Liebe zu tun – extrem viel wäre ohne bürgerschaftliches Engagement doch gar nicht möglich. Rechnet man das in Geld um, wären Obdachloseneinrichtungen Millionäre!

Über 400 Paar Handschuhe kamen in sehr kurzer Zeit für die Bahnhofsmission zusammen, ein kurzer Aufruf auf Facebook reichte. Waren Sie mal mehrere Stunden ohne Handschuhe in der Kälte? Dann können Sie sich vorstellen, wie wir uns gefreut haben!

Wolfgang bereitet aktuell seinen 60. Geburtstag vor; prima, er investiert viel Liebe dafür im Vorfeld, viele werden erwartet. Rasierwasser und Whiskey hat er, ein Gewissen auch, er weiß doch, es geht ihm gut. Indirekt sitzen also viele obdachlose Menschen mit ihm an der Tafel – gut so.

