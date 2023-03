„Damals“ ist ein wichtiges Wort

Meinen Freund Orlando habe ich Ihnen in der letzten Woche vorgestellt, Sie erinnern sich. Er ist Anfang 70, ein echt feiner Mensch, nur Geld hat er nicht sonderlich viel. Obwohl freundliche Menschen ihm zuweilen unter die Arme greifen, bleibt doch manches auf der Strecke: Richtig Urlaub hat er schon lange nicht mehr gemacht.

Ich schreibe diese Kolumne echt gerne und freue mich, wenn ich damit manchmal sogar etwas anstoßen darf. Gut, dass es die Berliner Morgenpost gibt und prima, dass Sie, werte Leserinnen und Leser so aufgeschlossen und hilfsbereit sind. Es meldete sich sogleich nach dem Erscheinen ein Paar, sie können mit Finanzen nicht jubeln, aber es wird reichen und sie werden sich mit Orlando zusammentun, ihn zum Kaffee einladen. Ziel: Eine kleine Reise in die Vergangenheit.

Ich bin ja (erst) 65 und kann das gut verstehen, ab und an leiste ich mir das auch. Ein kurzer Aufenthalt in einer kleinen Pension in Strande bei Kiel, es reichen zwei bis drei Tage, etwas Ostseeluft tut immer gut. Nur wenige Kilometer entfernt in Altenholz bei Kiel wuchs ich auf, mit 17 ging’s nach Berlin. Das Meer, der Strand, die Seeluft, das Geräusch der Wellen, das Schreien der Möwen, wenn sie die älteren Damen rufen: „Omi, Omi!“

Ist das Leben besonders schön, fehlt Harry mir am meisten

Alles ist mir wichtig. Ein Fischbrötchen ist unabdingbar, spielt das Wetter mit, auch ein Beck’s im Strandkorb – und trotzdem ist das nur Beiwerk für anderes, das Eigentliche. Auf dem Friedhof in Dänischenhagen, ich mag den Blick von den Gräbern auf die Kuhkoppel, auch auf die alte Kirche, liegen meine Großmutter, meine Pateneltern, mein Cousin. Der Blödmann ist mit 32 Jahren freiwillig aus dem Leben geschieden; richtig überwinden werde ich das nie, denn das Leben ist doch schön. Mit gelegentlichen Tiefen, sicher. Ist es besonders schön, fehlt Harry mir am meisten – denn solch ein Leben hätte er auch umarmt.

Auf dem „neuen“ Friedhof in Altenholz liegen meine Eltern nebeneinander; ein paar Meter entfernt meine Großtante Gustel, ihre letzten Lebensjahre lebte sie in unserem Elternhaus. Sie war katholisch und wenn ich mal in kleinen Kirchen bin, meist auf Kreta, zünde ich jedes Mal eine Kerze für sie an und fackele etwas mit Weihrauch. Und selbstverständlich bete ich das „Vater unser“ für sie. Versprochen ist versprochen. Ich muss das nicht weiter erwähnen, natürlich fehlen mir meine Eltern. Vermutlich denken alle älter werdenden Menschen im mehr an die Vergangenheit, die wird ja immer mehr und länger. Gleichzeitig sollte für die Zukunft vermutlich auch in kürzeren Etappen geplant werden.

Ich liebe diese Erinnerungen und bin sicher, eines Tages nehme ich sie auch mit

Vergangenheit, ja es geht zum „Verlobungsweg“, ein schöner Fußweg zwischen Dänischenhagen und Strande, matschig oder mit explodierenden Flächen mit Buschwindröschen oder einfach, mit kleinen Biotopen, die unterschiedlichen Jahreszeiten hinterlassen verschiedene Eindrücke. Und hier knutschte ich doch das erste Mal mit …, egal.

Stehe ich dann auf dem alten Schulhof in unserem Dorf, höre ich unseren damaligen Lehrer fragen: „Musikunterricht oder Religion?“ Ich konnte nur furchtbar singen und war für Religion. Eine kindliche Prägung? Ein Blick durch das Fenster der Turnhalle: Balken, Bock und Seile waren nie meine Freunde. Der Bolzplatz daneben weckt bessere Erinnerungen.

Meine Schwester noch, Familie, Freunde, und schon wird es zeitlich eng. Ich nehme das dann alles mit nach Berlin und relativ oft würfele ich nachts in Träumen alles recht durcheinander, meist etwas wehmütig, immer gut. Ich liebe diese Erinnerungen und bin sicher, eines Tages nehme ich sie auch mit.

Anderes, ähnliches – das möchte erwähntes Paar Orlando schenken, eine sehr schöne Überlegung, das könnte passen, etwas kenne ich ihn doch. Wo stehen seine Gräber? Und für einen Rotwein wird dann auch Geld da sein. Oder einen Amaretto, den trinkt er auch gern.

Lesen Sie hier mehr Morgenpost-Kolumnen aus der Rubrik „Nachtgestalten“ von Dieter Puhl