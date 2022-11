Obdachlose: Ein gutes Wort kostet gar nichts und wärmt auch

Berlin. Das Ziel ist richtig, ob wir es erreichen, wir wissen es ja nicht: Bis 2030 möchten wir Obdachlosigkeit in Deutschland und Europa überwinden. Viele Schritte sind nötig. Etwas mehr dürfen wir dabei aus dem Knick kommen, auch deutlich mehr Geld in die Hand nehmen. Die Zeit tickt.

Die Kältehilfe hat nun erneut begonnen und macht Angebote, damit Menschen diese Vision lebend erreichen. Oft leistet sie seit Jahren sogar deutlich mehr. Es geht um ein Bett, ein Brot, etwas Bekleidung, Zuwendung und Ansprache, medizinische Hilfen. Es geht um Wärme- und Kältebusse, Barmherzigkeit und Nächstenliebe. Es geht auch um geeignete Immobilien, Plätze für Menschen. Und etliche finden dabei auch nachhaltige Hilfen.

Das wird übrigens kein leichter Winter, der Krieg und explodierende Energiepreise machen alles schwieriger. Ich finde es keinesfalls selbstverständlich, wenn Sozialsenatorin Katja Kipping (Linke) und Finanzsenator Daniel Wesener (Grüne) den Einrichtungen unter die Arme greifen, Mehrkosten übernehmen. Danke! Alle benötigen schließlich auch Planungssicherheit.

Stadtmission nun mit vier Kältebussen unterwegs

Der neue Kältebus wurde am 19. Oktober von der Deutsche Bahn Stiftung an die Berliner Stadtmission übergeben: Christina Rau, Schirmherrin der Deutsche Bahn Stiftung, DB-Chef Richard Lutz, Stadtmissionsdirektor Christian Ceconi und Kältebusfahrer Matthias Spreemann.

Foto: Berliner Stadtmission

Wir Träger entwickeln uns übrigens weiter. So sind wir als Berliner Stadtmission sehr stolz darauf: In diesem Winter sind wir mit vier Kältebussen am Start. Was vor über 25 Jahren als ehrenamtliches Angebot mit einem privaten Bus begann, bekam immer mehr Kontinuität und Qualität. Die Anzahl der Betroffenen ist aber auch gestiegen. Ich war auf Kreta, konnte deshalb nicht dabei sein, als die Deutsche Bahn Stiftung uns kürzlich einen neuen Kältebus schenkte.

Ein hübsches Teil, mit guten Innenausbauten, noch besser einzusetzen. Danke! Das war eine verdammt gute und freundliche Übergabe, Bahnchef Richard Lutz ließ sich das nicht nehmen und machte es persönlich. Christina Rau, die Witwe des früheren Bundespräsidenten, war auch dabei. Sie ist Schirmherrin der Stiftung. Partnerschaft, Empathie, Solidarität – die obdachlosen Menschen haben tolle Freunde an der Seite.

Ich wünsche allen Kraft, Zuversicht, guten, tragenden Rückenwind – den Menschen auf der Straße und den Kolleginnen und Kollegen in den Einrichtungen, den Menschen im Senat, den Bezirken, in der Bundesregierung, in der EU, auch in der Opposition und natürlich allen Freunden, die unterstützen. Hilfe brauchen wir übrigens sehr – das Geschwür Obdachlosigkeit bekommen wir nämlich nur gemeinsam überwunden.

Kirchen: bitte mahnen, meckern, beten und selbst fantasievoller gestalten

Und die Kirchen, ich träume mal weiter: Was wäre, wenn sie sich dieses Ziel kraftvoll auf ihre Fahnen schreiben würden? Sie könnten mahnen, meckern, beten und selbst noch fantasievoller gestalten. Obdachlosigkeit nach Jahrhunderten zu überwinden, das Miteinander anders zu gestalten, hat zumindest für mich auch mit Reformation zu tun. Wir reformieren uns. Große Worte – das Ziel ist ja aber auch nicht ohne. Christen wollen gehört werden und gestalten, also bitte, nur zu – eine Jahrhundertaufgabe.

Was können Sie aber tun, wie können Sie gestalten? Wir brauchen dringend Ihre Bekleidung, die gut erhaltene, und das sollten jetzt bitte keine Sommersachen sein. Ihre gebrauchten Schlafsäcke werden Leben retten. Und sollten Sie sehr reich sein, kaufen Sie bitte gleich mehrere Hundert. Drehen Sie aber selbst jeden Cent um, stecken Sie bitte ruhig einen Obolus in die Becher der Menschen. Selbst, wenn das schwerfällt. Haben Sie gar nichts? Ein gutes Wort kostet gar nichts und wärmt auch.

Die Obdachlosigkeit, ganz einfach, geht uns alle an, sitzen da doch unsere Kinder, Eltern, Großeltern, Freunde auf den Bürgersteigen. Obdachlosigkeit macht uns ignorant, blind, hartherzig. Bleibt es Angelegenheit der Betroffenen und weniger Helferinnen und Helfer, dann wird traurig weiter gestorben, dann würden es immer mehr Betroffene werden.

Wie aber wollen wir das bitte unseren Kindern erklären?

