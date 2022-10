Personenschützer: Danke für die Geduld und den wachen Blick

Danke zu sagen ist wichtig. Das hat mit Respekt vor der Tätigkeit anderer zu tun, das ist, neben einer guten Bezahlung und brauchbaren Berufsbedingungen, auch eine wichtige Form der Anerkennung. Krankenschwestern und -pfleger, Menschen, die in Schulen arbeiten, Feuerwehrkräfte, auch die Kassiererin im Supermarkt – wir hatten nach der Pandemie viel nachzuholen beim Bedanken. Viele weitere Beispiele fallen mir aber nicht ein. Polizisten vielleicht. Sie haben auch einen harten Job, selbst sie erhalten aber nun gelegentlich Anerkennung in der Öffentlichkeit. Gut so!

Andere dagegen sind eigentlich oft zu sehen, im Leben, im Fernsehen, in der Zeitung, am Rand – aber eher unauffällig und irgendwie sieht man sie doch nicht, weil sie sich manchmal auch unsichtbar machen können. Meist sind es Männer, sehr viel seltener Frauen. Schaut man genauer hin, erkennt man sie manchmal am kleinen Knopf im Ohr, auch an ihrer auffälligen Unauffälligkeit oder der kaum sichtbaren kleinen Beule, der Ausbuchtung unter dem Jackett, am Gesäß, selten am Halfter über dem Knöchel. Denn kommt es darauf an, ist die Pistole da doch eher unhandlich. Rambos aber gibt es überall.

Richtig erraten, ich spreche von Personenschützerinnen und -schützern, auch von Menschen in den Fahrdiensten – ob in der Politik oder der Wirtschaft oder in anderen Bereichen. Im Laufe meines Berufslebens habe ich viele kennengelernt, nicht selten bei Besuchen von Prominenz aus Politik und Wirtschaft in der Bahnhofsmission am Zoo. Aber wer bedankt sich schon bei deren Begleitern? Eher selten ihre Auftraggeber.

Es gibt Jobs, da wird man gemeinsam alt und bleibt beieinander

Meist sind sie freundlich, oft sehr. Sie trinken Kaffee oder Cola, sind sie älter, dann auch Selters – man achtet schließlich auf die Figur; das regelmäßige Training fällt dann schwerer. Alkohol (im Dienst) ist natürlich verboten. Sind sie dann aber Ende fünfzig, das regelmäßige Schießtraining bekommen sie ja noch hin, beim Sprint oder Dauerlauf wird es doch schwierig, und wer hat dann wirklich noch Lust auf Kampfsport? Es gab aber auch den Bürgermeister, der seinen Personenschützer schützte, weil der nicht mehr ganz so schnell war. Und alt. Es gibt Jobs, da wird man gemeinsam alt und bleibt beieinander.

Die Dienste sind lang und nicht einfach. Eine Blödfrau oder einen Blödmann zu bewachen, das ist dann die echte Herausforderung. Ein „guten Morgen“, ein Handschlag, Beachtung sind nicht selbstverständlich. Das geht noch in der Politik, kommen Sie mit Herrn A. nicht klar, dann bewachen Sie eben Frau B. In der freien Wirtschaft ist das schwieriger – da bekommt man durchaus den Stuhl vor die Tür gesetzt. Umgekehrt erinnere ich mich aber auch an einen Chauffeur, der traurig war, weil „seine“ Senatorin aufhörte – sie war eine echt nette und nutzte oft die BVG, damit er rechtzeitig Feierabend hatte und seine Kinder noch sehen konnte.

„Oft weiß man nicht, ob man um 23 Uhr im Bett ist oder doch erst um drei“

Im Regelfall aber kommen und gehen die Vorgesetzten, die „Schattenfrauen“ und -männer bleiben. Und manchmal werden sie zu Vertrauten, Ratgebern, sogar zu Freunden. Ja – selten gibt es sogar Liebesbeziehungen. „Aber die Hälfte der Ehen geht den Bach runter“, verriet mir einer von ihnen. „Die Unregelmäßigkeit killt dich, oft weiß man nicht, ist man um 23 Uhr im Bett oder doch erst um drei Uhr früh.“ Das macht Beziehungen mürbe. Und es passiert, dass einer seinem Leben ein Ende setzt, „der ganze Druck, der Stress, oft auch die Gefahr“. Heftig.

Ich mag sie. Die, die ich näher kenne. Milde Sorte raucht übrigens schon lange niemand mehr von ihnen, das ist ein Gerücht. Und ich möchte mich bedanken, für den Job, das Tun, die Aufopferung, Herzblut, die Überstunden, Geduld, den wachen Blick, das stundenlange Warten.

Das alles ist gefährlich, denn da draußen laufen mehr Irre rum, als uns allen lieb ist, und manchmal verschicken die sogar Patronenhülsen. Guten, tragenden Rückenwind und Danke!

