Die Hölle ist mir vertraut, zumindest der Vorhof

Dieter Puhl arbeitet seit 30 Jahren in der Wohnungslosenhilfe der Berliner Stadtmission, seit 2019 führt er die Stabsstelle für christliche und gesellschaftliche Verantwortung.

Ich pendele zwischen Unmut über gesellschaftliche Verhältnisse und privatem Glück: Gerecht ist das sicher nicht, das mit dem Leben, den Nöten, der Verteilung, der Armut, den Kriegen und dem Hunger auf dieser Welt. Vieles um mich herum finde ich übel, auf diesem Planeten, in Deutschland und vor meiner Tür. Manchmal berichte ich hier ja darüber, gelegentlich klage ich das auch an. Haben Sie übrigens herzlichen Dank, Sie halten das hier mit mir aus und etlichen von Ihnen geht es gelegentlich genau wie mir, abgewandelt, manchmal kann man gar nicht so viel trinken, wie …

Gänzlich ohne Katastrophen sind meine 65 Jahre ja bislang auch nicht verlaufen, lange suchte ich meinen Platz im Leben, suchte Orientierung, auch Halt. Einige Talente habe ich ja vielleicht, aber nicht alles läuft glatt. Das mit den einvernehmlichen Partnerschaften, das mit der Ehe gar, mit der Kontinuität und dem Durchhalten dort, die Regeln des Familienlebens, so richtig habe ich das alles nie kapiert. Oft also lebte ich allein und manchmal fühlte ich mich auch so. Einsamkeit, auch da habe ich Kernkompetenzen. Da gab es schon ausgeprägte Phasen von Desaster in meinem Leben – und das Wort Verzweiflung kann ich doch recht gut buchstabieren.

Meine Spielabhängigkeit war zum Beispiel finster, belegte mich bis Mitte 30. Dann kam die Leukämie meiner damals fünfjährigen Tochter – die Hölle ist mir vertraut, große Worte vielleicht, zumindest der Vorhof. Spielabhängig bin ich lange nicht mehr, das mit den Süchten habe ich im Griff (lassen wir mal das Rauchen außer Acht), meine Tochter hat das alles überlebt und ist gesund, Gott sei Dank.

Wir als Gesellschaft erfinden täglich neue Ausreden, um Unerträgliches zu rechtfertigen

Für bestimmte Themen und Menschen aber bin ich dünnhäutig geblieben, wohl sicher auch, weil viele mich früher im Leben abgeschrieben hatten. „Da kann man nichts machen – der will sich ja nicht helfen lassen – oder gar: selber Schuld“, mir klingt das noch immer in den Ohren und es tut auch noch immer etwas weh. Supervision und eine gute Therapie halfen nur bedingt, diesen Abstand zu Menschen wollte ich nie. Sie verwalten! Obdachlosigkeit bleibt deshalb übrigens eine Sünde für mich, natürlich nicht der Betroffenen, sie sind schuldlos wie kleine Kinder. Wir als Gesellschaft, die zuschauen, ohne täglich aufzuschreien, erfinden täglich neue Ausreden, um Unerträgliches zu rechtfertigen. Welche Kräfte und welches Geld aber plötzlich freigesetzt werden, wenn die Politik denn mehrheitlich gestalten möchte, wir alle haben das gesehen. Und reiben uns verwundert die Augen. Aber Schwamm darüber, oft genug klagte ich das an.

Keine Sorge, es geht mir gut. Fast alle um mich sind gesund, bis auf eine nette Kollegin, sie liegt im Sterben, mein Kühlschrank ist gefüllt, ich darf lieben und werde geliebt. Das ist Reichtum! Mehr noch – es ist auch Glück. Und die Heizung drehe ich gerade aus Solidarität nicht auf, nicht, weil ich mir das nicht leisten kann. Was habe ich persönlich dazu beigetragen? Eher wenig.

Es fehlen Schlafsäcke für obdachlose Menschen, in Deutschland und in Berlin. Es regnet und ist kalt und Menschen haben nicht genügend Bekleidung, keine Wechselwäsche. Das aber, neben dem Essen, sind doch Essentials, denn das hält Menschen am Leben. Natürlich fehlt noch mehr, weitere Hilfen, bessere Einrichtungen, Fachpersonal, Liebe und Zeit. Lasst uns aber bitte darauf achten, dass die Menschen die Hilfen lebend erreichen.

Gerechtigkeit sieht vermutlich wirklich anders aus. Und ich bin wirklich unendlich dankbar, seit 30 Jahren bläst mir der liebe Gott viel Wohlwollen und Puderzucker in den Allerwertesten. Gott liebt Sie, andere, mich. Danke – Gott, Begleiter, Vater, Mahner, Freund.

Und wenn ich aus dieser Dankbarkeit heraus doch noch deutlich mehr aus dem Knick kommen würde, damit das mit der Gerechtigkeit … Sie wissen schon.

Lesen Sie hier mehr Kolumnen von Dieter Puhl: