Obdachlosigkeit in Berlin: Wem wirklich geholfen werden sollte

Berlin. Beste Grüße von meiner Trauminsel Kreta. Wir haben uns gut eingelebt, es geht uns allen bestens. Keine Sorge, dies wird heute keine neue Urlaubskolumne, sondern ich möchte einige grundsätzliche Gedanken zum Thema Obdachlosigkeit anstellen.

Manchmal holt einen die Arbeit ja auch im Urlaub ein, mich in dieser Woche in einer Diskussion nach dem Abendessen mit Bekannten. Plötzlich stand die Frage im Raum, ob obdachlose Frauen mehr Schutz und bessere Hilfen benötigen als Männer? Vielleicht lag es etwas auch am Wein, der floss reichlich, jedenfalls wurde die Diskussion recht heftig geführt.

Gibt es eigentlich eine Steigerung von widrigen, furchtbaren, grauenhaften Lebensumständen? Sind Traumatisierungen gegeneinander abzuwägen, schlimm oder weniger schlimm, haben Männer mehr Hornhaut als Frauen auf der Seele? Wer ist leidensfähiger? Das waren viele zu diskutierende Facetten, und morgens um zwei landeten wir dann sogar noch bei den Hunden der Betroffenen.

Obdachlosigkeit bei Kindern, da bestand allgemeiner Konsens, das geht gar nicht

Ich fasse zusammen: Obdachlosigkeit bei Kindern, da bestand allgemeiner Konsens, das geht gar nicht. Die Empörung aller am Tisch war heftig, „da muss geholfen werden!“ Gut so, auch ich habe da doch nichts dagegen. Danach landeten wir bei den Frauen, alle zeigten sich informiert, wussten alle Geschichten beizutragen von Vergewaltigungen, von Frauen, die bei Männern unterschlüpfen, von furchtbarsten Bedingungen. Und alle waren betroffen!

Nun bin ich weder Statistiker noch Mathematiker, aber gibt es für Frauen proportional mehr und bessere Hilfen in Berlin, wird für sie mehr Geld in die Hand genommen? Mein Bauchgefühl sagt: Ja. Doch mein Rückhalt am Tisch schwand sofort sehr drastisch, als ich diese Frage aufwarf. Und dann erdreistete ich mich auch noch, eine weitere zu stellen: Ob wir in unserer Zugewandtheit gelegentlich nicht auch nach Nationalitäten unterscheiden würden? Der guten, deutschen obdachlosen Frau sollte sofort geholfen werden. Anders bei anderen. Einige von uns gestanden das auch ein: Frauen aus Polen, Rumänien oder Bulgarien bilden ihrer Ansicht nach schon eine Ausnahme. „Man kann doch nicht allen helfen.“

Aus meiner Sicht ist nämlich auch das Leben der Männer auf der Straße grauenhaft

Liegt im Wein vielleicht doch nicht die Wahrheit, so macht er aber redselig. Und ehrlich. Meine Geschichten von Übergriffen, Verletzungen gegen Männer wollte niemand so richtig hören. Auf der Straße getötete Frauen? Ich überlegte lange, mir fiel da einfach kein Beispiel ein. Aus meiner Sicht ist nämlich auch das Leben der Männer auf der Straße grauenhaft. Und das mag ich nicht steigern. Hilfen für deutsche Männer, da waren sich immerhin auch alle einig, sollte es geben, wenngleich: „Zumindest etwas Schuld an ihrer Lebenssituation haben sie doch wohl aber doch“. Und „die Rumänen und die Bettelbanden … die Geschichten nahmen da kein Ende, „alle fahren Mercedes und brechen ihren Kindern die Knochen, damit diese Mitleid erwecken.“ Ich mochte nur noch wenig entgegenhalten. Die meisten dieser Geschichten stimmen einfach nicht. Herzenswärme endet manchmal einfach an Landesgrenzen.

Es handelte sich bei bei der Runde am Tisch nicht um gute Freunde, es waren nur Bekannte, ich war irgendwann auch müde und wollte wohl auch meine Ruhe. Vorurteile sind stets auch Urteile. Deshalb sprach ich die Hunde der obdachlosen Menschen an. Es herrschte einhundertprozentige Einigkeit nach Sekunden: Unsere Urlaubsrunde war gerettet.

Ich hätte noch gern über die oft sehr furchtbaren Erfahrungen der Betroffenen vor ihrer Obdachlosigkeit gesprochen. Über fehlende Hilfen, über unser kollektives Wegschauen, auch über die Lebensbedingungen armer Menschen in anderen Ländern. Es graute schon der Morgen. Aber morgen, ja da setze ich mich lieber zu den Dortmund-Fans. Ich habe doch Urlaub.

