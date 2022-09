Einige werden das nicht überleben

Ich bin ein mäßiger Billardspieler, dennoch möchte ich es hier in der heutigen Kolumne dennoch probieren, das Spiel über die Bande. Mit Ihnen, geschätzte Leserinnen und Leser, mit unserem Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier, und, sollte das funktionieren, auch mit der Bundesministerin für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen, Klara Geywitz.

Gerne fange ich mit dem Bundespräsidenten an, der am vergangenen Sonntag sein Augenmerk auf den Tag der Wohnungslosen richtete und gemeinsam mit seiner Ehefrau Elke Büdenbender schon morgens um halb neun eine Einrichtung der Berliner Stadtmission besuchte. Er half bei der Frühstücksausgabe für Bewohnerinnen und Bewohner und kam anschließend mit einigen ins Gespräch. Das Präsidentenehepaar wahrt hier eine gute Tradition, beide machen das mit Kontinuität und seit Jahren. Obdachlose Menschen sind ihnen wichtig. Die Überwindung der Obdachlosigkeit aber auch. Frank-Walter Steinmeier schrieb seine Doktorarbeit zum Thema: „Bürger ohne Obdach – Zwischen Pflicht zur Unterkunft und Recht auf Wohnraum“, und er blieb dem Thema treu.

Ich freute mich sehr, als sich das Protokoll des Präsidenten bei uns meldete, hatte Lust auf die Begegnung, wollte auch Dank für den Besuch sagen, mag beide aber auch. Elke Büdenbender ist auch Schirmherrin unserer Kinderakademie im neuen Zentrum am Zoo der Stadtmission. Herzenswärme, Herzensbildung, gesellschaftliche Empathie – einfach eine Herzenssache für sie.

Und dann wollte ich den Bundespräsidenten doch auch noch erneut einladen, das Netzwerken hilft den obdachlosen Menschen; gerne wollte ich ihn mit einem weiteren Freund zusammenbringen: Bahnchef Richard Lutz und die Deutsche Bahn Stiftung, die seit langem die Arztambulanz in unserem Zentrum in der Lehrter Straße unterstützen. Pustekuchen aber – ich war echt enttäuscht – ein Treffen in sehr kleiner und überschaubarer Gruppe war geplant. Sicher gut für nahen Austausch, schade fand ich es dennoch. Übrigens ging der Arbeitstag danach für das Präsidentenpaar weiter. Um elf Uhr fand im Schloss Bellevue ein breiter Austausch von Fachmenschen zur Überwindung der Obdachlosigkeit statt. Die Bundesbauministerin war übrigens auch dabei.

Mit Klara Geywitz habe ich wenige Tage zuvor zum Thema Obdachlosigkeit telefoniert und war angenehm überrascht. Das hatte ich so nicht erwartet, die Ministerin ist verdammt gut im Thema. Der Anruf selbst aber hatte mich auch überrascht. Raten Sie doch mal, wer hier die Strippen gezogen hatte? Auch hier aber hatte der Bundespräsident seine Finger im Spiel – er vermittelte. Danke auch hier! Dass Frau Geywitz uns als Stadtmission nun besuchen wird – uns freut das, und wir werden versuchen, das gut mit Inhalten zu füllen, aber auch segensreich zu gestalten.

Bis 2030 möchte die Bundesregierung die Obdachlosigkeit nun bei uns überwinden, unter anderem wird ein Aktionsplan erstellt. Gut so! Wir alle, und nun kommen Sie ins Spiel, liebe Leserinnen und Leser, sollten bitte nicht vergessen: Für die, die auf der Straße leben, manchmal bereits seit zehn Jahren oder länger, wird das noch eine sehr zähe Zeit. Und leider ist das so – einige werden das nicht mehr erleben, weil sie das nicht überleben.

Barmherzigkeit sollte nicht von Aktionsplänen abhängig sein, jedes zusätzliche, freiwillige Angebot lindert bis dahin kaum vorstellbare Nöte. Wir können kleine Rettungsschirme bilden, die Geldspende hilft, die Kleiderspende ebenso, Respekt, Aufmerksamkeit und ein freundliches Wort aber auch. Gesellschaftliche Empathie fängt vor unserer Haustür an, darf nicht von Aktionsplänen abhängig sein. Ich vertraue dem Präsidentenehepaar, der Bauministerin und anderen auch, setzte aber weiterhin auch auf Sie. Patt, aber wahr, das bekommen wir nur gemeinsam hin.