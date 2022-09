„Menschen brauchen halt Menschen“

Dieter Puhl arbeitet seit 29 Jahren in der Wohnungslosenhilfe der Berliner Stadtmission, seit 2019 führt er die Stabsstelle für christliche und gesellschaftliche Verantwortung. Er schreibt jeden Freitag an dieser Stelle.

Berlin. Fuat, 76, ist ein gottesfürchtiger Mensch. Regelmäßig sucht er die Moschee in der Nehringstraße in Charlottenburg auf, wohnt er doch nur fünf Häuser weiter. Beten könnte er ja durchaus auch zu Hause, er freut sich aber immer wieder, hier auch seine Freunde und Nachbarn zu treffen. Und immer ist dann auch Zeit für einen Plausch.

Gerne und jeden Tag trifft Fuat auch seine Freunde Amir und Ercan, beide etwa im gleichen Alter wie er. Wer hat eigentlich die Holzpaneelen zu kleinen Bänken im Kiez zusammengezimmert? Regelrechte kleine Kommunikationsoasen sind das geworden. Obwohl die drei Herren sich jeden Tag treffen, haben sie sich immer noch eine Menge zu erzählen, der Gesprächsstoff geht nicht aus. Die Kinder sind erwachsen, leben schon lange mit ihren Familien in anderen Städten. Den ganzen Tag mit ihren Frauen in den Wohnungen zu verbringen, das wäre nicht gut, für die Männer nicht, aber auch die Frauen sind froh, sie nicht immer an der Schürze zu haben.

Katja ist ebenfalls 76 und seit acht Jahren arbeitet sie ehrenamtlich in der Bahnhofsmission Zoo. Katja ist Single, ihre Kinder und Enkelkinder sieht auch sie nur gelegentlich. Das mit dem Single-Dasein würde sie ja gerne verändern und es ist kaum zu verstehen, warum eine so lebensfrohe, gebildete, humorvolle Frau so lange allein lebt. Sehr gerne würde sie sich verlieben und noch etwas Zweisamkeit im Leben erleben. Ständig allein in den Urlaub zu fahren, macht sie nicht glücklich. „Lebt man länger allein, so wird man wohl auch verschrobener und kantiger und anspruchsvoller. Jeder ist nun auch nicht willkommen“, erklärt ihre Lebenssituation und lacht.

Und so geht es in der Bahnhofsmission natürlich um eine sinnvolle Tätigkeit, um Solidarität mit anderen – es geht für Katja aber auch darum, ihrer Woche etwas Struktur zu geben und unter Menschen zu sein. „Menschen brauchen halt Menschen. Den ganzen Tag allein zu verbringen, ich würde doch irre werden!“ Das Ehrenamt füllt Katja aus, gibt ihr Anerkennung, hilft ihr aber auch, ihren Platz im Leben zu halten. „Und ab und an verabrede ich mich mit einer Kollegin und wir gehen ins Kino oder auf ein Glas Wein in den Schleusenkrug. Männer sind ja leider deutlich in der Unterzahl in der Bahnhofsmission.“ Meine Herren, ich hoffe, Sie lesen mit, Sie sind gefragt!

Dieter ist auch schon Mitte siebzig, er arbeitet nicht in der Bahnhofsmission, steht aber jeden Tag als Gast in der Schlange davor. Dieter lebt schon immer allein, hat eine eigene Wohnung, auch ein bescheidenes Auskommen, ist wohl eher ein Kommunikationsmuffel, bezeichnet sich selbst als maulfaul. „Ich möchte nicht den ganzen Tag allein vor dem Fernsehgerät sitzen, hier in der Bahnhofsmission treffe ich Leute und eigentlich ist immer eine Menge los.“ Für viele Menschen sind Wohnungslosentagesstätten in Berlin längst zum Wohnzimmer geworden, ihr eigentliches ist längst verwaist. Nicht vergessen möchte ich: Dieter spendet regelmäßig für die Bahnhofsmission, „ich habe doch Geld, kann meinen Kaffee doch bezahlen.“

Auch Helge war bereits im fortgeschrittenen Alter und lebte allein. Ab und an sah ich ihn im Biergarten, stets saß er allein an seinem Tisch. Glücklich und zufrieden wirkte er nie. Helge starb in seiner Wohnung, und da ihn niemand vermisste, wurden Nachbarn erst auf ihn aufmerksam, als es begann, aus der Wohnung zu riechen. Laut Statistik wächst die Zahl der allein lebenden Menschen in Berlin von Jahr zu Jahr. Das sind keinesfalls aber nur Senioren. Von Jahr zu Jahr steigt unsere Lebenserwartung, aus der Generation meiner Enkeltöchter wird jeder zweite Mensch über einhundert Jahre alt werden.

Und wir werden nicht nur schauen müssen, wie haut das dann mit den Renten hin – sondern müssen uns immer wieder auch fragen: Wie wollen wir dann leben?