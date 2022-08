Nachtgestalten Was vielen demnächst fehlen wird

Berlin. Den Urlaub auf Kreta im Herbst musste er jetzt streichen. Das ist kein Drama an sich, das Leben meint es sonst noch gut mit ihm, sein Kühlschrank ist ja immerhin noch gut gefüllt. Geknickt aber ist er dennoch, das mit dem Urlaub war schon eine lieb gewonnene Angelegenheit. Folgendes kleines Beispiel zeigt, auch die vermeintliche Mittelschicht in Deutschland muss den Gürtel enger schnallen.

Mehrere Jahrzehnte hatte Ludwig als Tischler gearbeitet, in Hanau, dort in einem Kollektiv mit zwei weiteren Kollegen. Gemeinsam haben sie Einbauküchen aus Holz gebaut, individuell und maßgeschneidert nach den Wünschen der Kunden. Das waren gute Jahre, alle hatten ihr Ein- und Auskommen, meist war die Auftragslage gut. Und in sehr guten Jahren stellte man sogar noch weitere Gesellen ein, bildete gar Lehrlinge aus. Ludwig ist verheiratet, seine Ehefrau Tanja arbeitet halbtags als Schulsozialarbeiterin.

Mit 60 hatte Ludwig die Nase von der Arbeit voll, die vergangenen Jahre mit langen Arbeitstagen steckten ihm einfach in den Knochen; es fiel ihm zunehmend schwerer, sich jeden Morgen hochzuschrauben. Zeit wollte er haben, für das Leben, seine Partnerschaft, seine Enkelkinder und sich. Und auch für gelegentliche Urlaube. Das Leben ist doch mehr als Arbeit! Das war dann schon eine heftige Rechnerei, eine private Altersvorsorge war ja vorhanden, richtig großzügig war diese aber nicht. Alles war knapp durchkalkuliert. Altersvorsorgen haben ja oft mit Zinsentwicklungen zu tun, aber wem sage ich das hier, auch Sie sind wahrscheinlich betroffen.

Das mit dem Vorruhestand war Ludwig aber wichtig, so stanzte er einfach ein weiteres Loch in den Gürtel. 78 Jahre durfte er werden, sagte sein Taschenrechner – bis dahin war er abgesichert.

Mit dieser Inflation, diesen Preisanstiegen, mit Herrn Putin und dessen Angriff auf die Ukraine, der Energieknappheit und anderem hatte Ludwig nicht gerechnet. Auch nicht damit, dass ihnen ihre Gasetagenheizung mal zum Verhängnis werden könnte. Das hatte sein Taschenrechner ihm nicht vorhergesagt. Kostete der Wocheneinkauf vor Monaten noch 100 Euro, so musste man der Kassiererin nun 140 Euro geben, um das zu berappen. Seinen VW Bulli ließ Ludwig schon länger stehen. Andere Kosten explodierten auch. Es bleibt die Ungewissheit: Was ist eigentlich in einigen Monaten?

Bitte verstehen Sie mich nicht falsch, Ludwig jammert ja nicht, ihm ist durchaus klar, er stand immer auf der Sonnenseite des Lebens. Wenn er ehrlich zu sich ist, zählt doch nur, alle seine Liebsten und er sind gesund. Mit neuen Unsicherheiten und Ängsten gilt das ja nun auch noch – und zusätzlich zu leben.

Immerhin: Mehr als jeder zweite Deutsche plant noch, in diesem Jahr zu verreisen. In den Sommerferien war die Reiselust noch ungebrochen, es gab sogar Nachholbedarf. Die Einschränkungen durch Covid-19 hatten doch vielen in den letzten zwei Jahren eine Strich durch die Rechnung gemacht.

Nun wird aber immer allen immer deutlicher: Es wird enger. Und wir beginnen zu sparen. Beim Energieverbrauch, beim Trinkgeld, bei den Lebensmitteln und bei Anschaffungen. „Ach, die alte Couch wird noch ein Jahr halten. Und der Einbau des neuen Badezimmers wird auch verschoben.“

Bisher hatte Ludwig seine Freunde aus Deutschland im Herbst auf Kreta getroffen, nun finden in diesem Jahr alle in Berlin zusammen. Auf Auslandsreisen kann man verzichten, gute Freunde zu treffen, sich beizustehen, ist aber wichtiger denn je. Rutschen wir alle etwas dichter zusammen, wärmt das doch auch!

Vergessen werden Ludwig und Tanja und ich aber nicht: Bei etlichen Menschen drohen gerade die Kühlschränke, deutlich leerer zu werden. Und Geld für eine Reise nach Hanau oder Kiel haben sie schon lange nicht mehr.