Ein Existenzminimum kann man nicht strecken

Dieter Puhl arbeitet seit 29 Jahren in der Wohnungslosenhilfe der Berliner Stadtmission, seit 2019 führt er die Stabsstelle für christliche und gesellschaftliche Verantwortung. Er schreibt jeden Freitag an dieser Stelle.

Berlin. „Wer im Moment mit Energie aast, der lebt an der Wirklichkeit vorbei“, mahnt Wirtschaftsminister Robert Habeck. Herr Habeck, ich schätze Sie unter anderem wegen Ihrer Klarheit, Ihrer deutlichen Worte. Und ich melde nun Vollzug. Ich bin bereits in der Umsetzung.

Mit 1,5 Litern Wasser zu duschen, das habe ich in Marokko während meiner Urlaube dort gelernt. Das ist zwar mehr als 40 Jahre her, blieb aber in Erinnerung, in vielen Gegenden dort gab es kein fließendes Wasser, wir holten es uns morgens aus einem Brunnen. Wer das dann aber drei Kilometer durch die Gegend schleppen musste, wurde zwangsläufig sparsam.

Das Wasser stand, in eine Plastikflasche gefüllt, den ganzen Tag über in der Sonne, abends wurde dann warm geduscht. Einzige Voraussetzung: Das funktionierte nur mit recht kurzen Haaren.

Zum Friseur bin ich nun auch bereits gegangen, meiner Freundin gefällt das so zwar nicht, mit Ihnen bin ich ja aber der Überzeugung, wir bekommen das durchaus gemeinsam hin. Geht es jetzt um Eitelkeiten oder ist das ist alles eine Frage der Einstellung und der Disziplin? Die Haare sind nun so kurz, da reicht es, sie alle paar Tage zu waschen. Und zwei Flaschen mit Wasser stehen nun auf meinem Balkon, auch in Berlin funktioniert das, abends ist das Wasser warm. Meinen Pool im Winter heizen werde ich nicht, und das hat nichts mit Einsicht zu tun, eher mit Genügsamkeit, auch Bodenständigkeit, ich habe nämlich keinen.

Diese Bodenständigkeit lernte ich in meiner Kindheit. Es ging uns allen zwar gut, geprasst aber wurde nicht. 1957 wurde ich in Altenholz bei Kiel geboren und meine Eltern hatten gerade ihr Haus gebaut. In den Wintermonaten wurden nur zwei Räume im Haus geheizt, die Küche und das Wohnzimmer. Im Schlafzimmer wärmten dicke Daunenbetten, gegen kalte Füße halfen aufgeheizte Ziegelsteine.

Ziegelsteine habe ich nicht, aber in der Tat werde ich vorausschauend in den nächsten Tagen mehrere Wärmflaschen kaufen; man weiß ja nie! Gebadet wurde damals übrigens einmal in der Woche sonnabends. Nicht im Badezimmer, bis 1966 hatten wir ja gar keines, sondern in einer kleinen Zinkwanne in der warmen Küche.

Etwas schüttelt es mich bei der Erinnerung, zuerst die Kinder, danach die Eltern. Natürlich im selben Wasser. In der Luxuszinkwanne, sie wurde später angeschafft, konnten wir Kinder uns dann immerhin schon ausstrecken.

An dicke Pullover erinnere ich mich, an die Rheumaunterwäsche meiner Eltern (die mit dem Hasen – „zum Glück gibt es heute …“), auch an lange Unterhosen.

Es muss ja nicht gleich das Trockenshampoo von Frottee sein, und auf Brisk Gelantine stehe ich auch nicht mehr. Ich werde aber schauen, wie und wo ich noch Energie sparen kann. Der Gasherd fliegt (leider) raus, mit Strom koche ich wirklich nicht gerne, sei es drum, die nächsten Jahre werden einfach anders.

Herr Habeck, Sie können da auf mich bauen. Das Sein bestimmt das Bewusstsein, hier meine Kindheit und Jugend – zu sparen macht mir keine Angst. Solidarität mit anderen, das wird wieder wichtiger denn je.

Ich nehme Ihnen übrigens Ihre Sorge für die, die zu wenig im Leben haben, ab, ein Existenzminimum kann man ja nicht strecken. Und ich vertraue Ihnen und Ihrem Kollegen Hubertus Heil einfach mal. Dennoch möchte ich mich abschließend mit zwei sehr persönlichen Bitten an Sie wenden. Die EU will Obdachlosigkeit bis 2030 überwinden, als Sozialarbeiter in diesem Bereich freut mich das sehr. Nun befürchte ich aber, das geht unter, gerät in Vergessenheit.

Liebe Grüße an Ihre Kollegin Annalena Baerbock, auch an sie eine kleine Erinnerung: Das hat auch mit Außenpolitik zu tun und funktioniert auch nur, wenn alle gemeinsam daran stricken. Und die Sozialeinrichtungen benötigen bitte auch kleine Rettungsschirme. Sonst wird das menschlich ein sehr kalter Winter.

Energie sparen in Berlin - lesen Sie auch: