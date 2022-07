Wahrer Luxus

Dieter Puhl der Leiter "Berliner Stadtmission" am 16. April 2021 auf dem Gelände der Stadtmission in der Lertherstraße in Berlin. Foto: Reto Klar / Funke Foto Services

Für gutes Essen gebe ich schon mal mehr Geld aus, für meine Urlaube auch, gegenüber meiner Tochter und meinen Enkeltöchtern bin ich hoffentlich großzügig. Zunehmend unterstütze ich auch obdachlose Menschen mit Geldbeträgen. Auf die Frage nach dem Warum möchte ich Ihnen entgegnen: Weil ich es kann und weil es sich einfach richtig anfühlt.

Aus Luxusgütern mache ich mir eher wenig, meine Wohnungseinrichtung ist doch sehr bescheiden. Vieles ist vor Jahrzehnten gekauft, etwas abgenutzt, erfüllt aber seinen Zweck. In meiner Küche steht keine Espressomaschine für 3000 Euro, ich sammele weder alte Teppiche noch Bilder, und richtig Geld gekostet hat lediglich meine Stereoanlage. Musik höre ich leidenschaftlich gern, sehr gern auch in guter Qualität, und die 8000 D-Mark vor 35 Jahren waren eine verdammt gute Investition. Meine JBL-Boxen haben einen fetten Sound, da vibriert das Zwerchfell mit den Bässen mit.

Luxus für mich aber ist mein Vespa-Roller, 125 ccm, jede Fahrt mit ihm ist ein Kurzurlaub. Meine Miete ist preiswert, Eigentum hat mich immer genervt, reich werden wollte ich nie, meist verändert Besitz die Menschen schon.

Ich komme prima klar mit meinem Geld

Dass ich bis Mitte 30 spielabhängig war, darüber wurde hier in der Morgenpost ja berichtet – zehn Jahre brauchte ich dann, um alle Schulden zu begleichen. Danach ging es finanziell bergauf. Kurz, ich komme als durchschnittlich verdienender Mensch prima klar mit meinem Geld.

Da bleibt sogar einiges übrig. Etwas habe ich in Rücklagen und Altersvorsorge gesteckt, und dennoch war mein Portemonnaie nie leer. Dass obdachlose Menschen eher schuldlos an ihrem Schicksal sind, geschenkt, nach 30 Berufsjahren weiß ich das. Sie hatten oft doch keine Auswahlmöglichkeiten. Dass es auf der Straße keine Gewinnertypen gibt, auch das ist eine einfache Wahrheit für mich.

Dass sich Menschen dieses Schicksal freiwillig ausgewählt haben, weil das alles so toll ist, weil sie frei sind und solch anderer Schmarren – diesen Blödsinn kann ich nicht mehr hören. Schlecht recherchierte Geschichten sind das. Oder Geschichten von Menschen, die einfach keine Lust haben, ihr Scheitern öffentlich einzugestehen. Da lügt man anderen und sich lieber etwas in die Tasche. Versöhnlicher ausgedrückt: Man koloriert sein Leben. „Jeder Mensch erfindet sich früher oder später eine Geschichte, die er für sein Leben hält“, in welchem Roman von Max Frisch war das doch gleich das Vorwort?

Fünf Euro statt 50 Cent! Ich lebe das immer häufiger

„In Deutschland muss doch niemand obdachlos sein“, werfen jetzt vermutlich einige ein – und „sie versaufen das Geld doch nur“. Ich möchte höflich bleiben, das Leben und die Sucht unterliegen gelegentlich heftigen Widrigkeiten. Weil das alles so ist, weil das arme Menschenkinder sind, weil wir sie beschützen sollten – deshalb versuche ich, das Leid etwas zu lindern. Kann ich dabei jedem und jeder etwas geben? Na klar! Eine Frage der einzelnen Beträge. Geizig bin ich aber, kann und muss an mir arbeiten. „Gottes Liebe ist großzügig“, sollte uns großherzig machen, ist doch hoffentlich nicht nur eine Wahrheit auf dem Papier.

Ich möchte aber eingestehen, das mit der Liebe ist doch alles wohl noch deutlich radikaler, als ich bereit und in der Lage bin zu leben. Fünf Euro statt 50 Cent! Ich lebe das immer häufiger. Und dann, an schlechten Tagen, wenn ich übellaunig bin, Gottes Liebe in weiter Ferne ist, stecke ich einem Menschen 25 Cent in den Becher, ohne mich zu schämen.

„Lieber Gott, schenke mir mehr von den besseren Tagen, von Deiner Nähe und Gewissheit und lass mich einfach mutiger sein. Im Schenken und Verschenken.“ Denn das ist ja nicht nur Theorie, das ist auch Erkenntnis – je mehr ich gebe, desto mehr erhalte ich zurück. Das ist doch eine prima Tauschbörse. Ich gebe fünf Euro, und das Leben schenkt mir Liebe zurück. Mensch, ist das eine enorme Verzinsung.