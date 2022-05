Ein besonderer Familienbesuch im Jahr 1972

Von der ersten bis zur letzten Minute war diese Reise ein Abenteuer. Freunde sucht man sich aus, mit den Verwandten muss man leben lernen. Gastfreundschaft kann erschlagen. Ich lernte viel im Sommer 1972.

In den letzten Wochen des Zweiten Weltkrieges floh meine Mutter mit ihrer Schwester aus Ostpreußen nach Norddeutschland. Sie ließ ihre Brüder Otto, Max und Hugo zurück, auch ihre Eltern, alle ihre Freunde. Meine Mutter erzählte uns vieles aus ihrer Jugend, und etliches hatte mit Heimweh zu tun, mit Sehnsucht und auch mit Traurigkeit. Ostpreußen war längst Polen, das mit dem Reisen war nicht leicht, die Politik war oft verknotet, lange Jahre vergingen, bis sie sich 1972 Jahren gemeinsam mit mir auf den Weg machte, um ihre Familie und ihr Heimatdorf zu besuchen.

Ich erinnere mich vage, da waren im Vorfeld viele Formalien zu erfüllen, Anträge zu stellen – man konnte nicht einfach in den Zug steigen. Eine Menge Geschenke waren einzukaufen, wir dachten, die Armut wäre heftig in Polen und Kleinigkeiten wie Schokolade und anderes waren Luxusgüter. Selbst Kleidung schien zu fehlen. Schwer beladen kamen wir nicht weit, in Hannover verpassten wir den Anschlusszug nach Warschau. Und so lernte ich bereits damals die Vorzüge einer Bahnhofsmission kennen; wir Landeier fanden in der Weltmetropole Hannover Schutz und Zuflucht für eine Nacht. Einen Tag verspätet kamen wir in Warschau an, die Folgezüge waren charmant antiquiert, und mitten in der Nacht standen wir dann vor dem Geburtshaus meiner Mutter.

Mein Großvater sah schon zauselig aus, ich erinnere mich, recht unrasiert war er auch, Alles wirkte fremd für mich. Es war ein Crashkurs in Familienangelegenheiten. Viel Liebe war im Spiel, und am Anfang wurde ununterbrochen geweint, alles war gut und wurde von Tag zu Tag noch besser. Ich freute mich für und mit meiner Mutter, bei mir dauerte es etwas – das also war meine Familie. Getrunken wurde viel, gegessen auch; Schafe wurden geschlachtet, meterlange Brote gebacken; die Tische bogen sich. Ich lernte viele Menschen kennen, nach ein paar Tagen hatte ich auch alle Namen parat. Das einfache Ambiente wirkte abenteuerlich, Strom gab es nicht, immerhin einen Trecker mit Kompressor, das Wasser wurde vom Brunnen geholt, und gern schlief ich mit meinen Cousins und Cousinen auf Heuböden.

Jeden Tag freute ich mich für meine Mutter, es war schön anzuschauen, wie gut das alles ihrer Seele tat. Und von Tag zu Tag wuchs auch ich zunehmend in die Geschichten herein, gehörte dazu, war ein Teil der Familie Gonsowski. Deutsch sprachen die Alten, es gefiel mir, das war eher ein Singen, die Masuren sind da eigen. Je jünger meine Verwandten aber waren, desto gebrochener sprachen sie Deutsch. Mit den ganz Kleinen konnte ich mich leidlich mit Händen und Füßen verständigen.

Die Gastfreundschaft war phänomenal, das weiteste Herz hatte vermutlich mein Onkel Max. Er wollte seinem fünfzehnjährigen Neffen aus Deutschland etwas Gutes tun, und als ich eines Abends ins Bett wollte, fand ich in diesem zwei junge, sehr attraktive Frauen vor; sein Geschenk an mich. Beine bis zum Hals, liebe Leute, ich war aber erst 15, und neben der Moral, vielleicht können Sie sich das vorstellen, machten mir die jungen Damen einfach nur Angst. Kurz: Ich nahm unbeschadet Reißaus.

Ich habe das überlebt und meine gesamte Mischpoke und diesen Sommer auch Jahrzehnte später noch in bester Erinnerung.