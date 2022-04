Nachtgestalten Und am Sonntag ist das Grab dann plötzlich leer

Berlin. Feiertage sind wie Brenngläser. Das Schöne erstrahlt nur umso mehr, es sind Tage, an denen es uns noch wärmer ums Herz wird. Ist etwas aber im Ungleichgewicht in unserem Leben, hey – das droht uns während dieser Tage schmerzhaft auf die Füße zu fallen. Osterfreude oder Osterblues? Die Geschäfte haben geschlossen, viele Restaurants auch, und wer bei dem Kreuzigungsgedanken gute Laune bekommt, hat zu viele Pathologenkrimis gelesen.

Manchmal zwickt die Seele und manchmal doch schon sehr, richtig heftig sogar. Ich wünsche Ihnen da alles Gute, auch gute Freunde an Ihrer Seite, auch fachliche Angebote, die Ihnen da helfen. Natürlich steht ein Sozialarbeiter auf das Hilfenetz, weiß, das kann tragen.

Krankenhäuser sind einfach finster. Obwohl sich viele da doch recht große Mühe mit uns geben. Liegen Sie gerade in einem, ich hoffe, Ihr letzter Tag naht. Nicht grundsätzlich natürlich, Sie verstehen das schon richtig, einfach in diesem Etablissement. Ostermenü im Krankenhaus – ich mag mir das gar nicht vorstellen.

Das Leben ist nämlich schön, in Krankenhäusern aber deutlich weniger

Und werden Sie dann entlassen, haben Sie dieses Jammertal durchschritten, hier ein kleiner Ratschlag von mir. Suchen Sie anschließend ein schönes Café auf und egal wie spät es dann ist, danken Sie bei einem Glas Sekt dem lieben Gott, das überstanden zu haben. Das Leben ist nämlich schön, grundsätzlich ja, in Krankenhäusern aber deutlich weniger.

Krebs ist fies, die Behandlung ist es auch. Wir hoffen doch auf das Paradies im Leben, Krebs aber zeigt uns den Vorraum zur Hölle. Kommen Sie einfach gut durch diese Zeit, bleiben Sie, ein komisches Wort, tapfer, geben Sie nicht auf. Und versuchen Sie zu vertrauen, den Ärzten, dem Leben, unserem Schöpfer. Sicher aber gibt es Zeiten, wo das besser gelingt.

Unfälle katapultieren uns manchmal aus der Bahn. „Hals- und Beinbruch“ haben wir zu ernst genommen. Gute Besserung, Genesung, auf dass alles wieder gut zusammenwächst.

Was sind das nur für Menschen um den Dieter Puhl herum?

Bei vielen um mich herum aber hat Corona gerade zugeschlagen, meine Enkeltöchter hat es auch erwischt. Das ist für sie nicht leicht, für ihre Eltern auch nicht; Ausflüge fallen aus, die Familienfeier auch. Ein guter Freund liegt auch flach. Milde Verläufe wünsche ich allen – und damit ist nicht gemeint, 14 Tage auszufallen und ständig zwischen Fieberanfällen und Schüttelfrost zu schwanken. Eine Treppe fühlt sich bei einigen in meinem Umfeld danach wie ein Marathon an. Einige haben sogar Wortfindungsschwierigkeiten und plötzliche Leerstellen im Kopf.

Was sind das nur für Menschen um den Dieter Puhl herum, denken einige von Ihnen jetzt vielleicht. Ist da denn niemand gesund? Es ist sogar noch schlimmer: Gerade sterben die Eltern meiner Freunde vermehrt, was ja durchaus auch etwas mit meinem Alter zu tun hat.

Und einige Partnerschaften und Beziehungen um mich herum bröckeln gerade sehr und werden die Feiertage nicht überstehen. Und mit Flüchtlingen habe ich auch zu tun, was soll ich denen sagen, raten?

Ich wünsche Ihnen frohen Mut und guten, tragenden Rückenwind

Seien Sie aber bitte sicher, selbst an einem Karfreitag wird mir der Optimismus nicht gänzlich abhandenkommen, der Ostersonntag naht doch. Meinem Freund werde ich kleine Leckereien kaufen, bin ich krank, mich tröstet gutes Essen etwas.

Meinen Enkeltöchtern in Hamburg habe ich ein Päckchen geschickt und zu meiner Liebsten werde ich lieb sein. Und am Sonntag ist das Grab dann plötzlich leer…

Ihnen allen zusammen, achten Sie bitte auf sich und andere – Ich wünsche Ihnen gute Besserung, langen Atem, frohen Mut und guten, tragenden Rückenwind.

Dieter Puhl leitete als Sozialarbeiter die Bahnhofsmission am Zoo. In dieser Position konnte und wollte er nicht darüber reden, was ihm passiert war. Jetzt können es ruhig alle erfahren.