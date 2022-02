80. Geburtstag: Mensch, Frank Zander!

Es sind ja nicht nur obdachlose Menschen, die Deine Weihnachtsfeier seit Jahren aufsuchen, es sind ja auch einfach Menschen dabei, denen es nicht sonderlich gut geht im Leben. Da kommt die alte Dame, die noch eine Wohnung hat, der aber bereits vor ewigen Zeiten der Strom abgestellt wurde. Andere wiederum können sich seit 15 Jahren keine Karte für ein Schlagerkonzert leisten. Und da sind auch die, denen ein Gänsebraten schlicht zu teuer ist. Etlichen wäre es zu einsam, diesen allein in der Küche zu essen.

Das nennt sich dann eine bunte Schar an Gästen, die Du (mit Deinem Sohn, der Familie, Freunden und Unterstützern) an festlich gedeckten Tischen versammelst. Und dann wird der 30 Jahre alte Mantel angezogen; wer kann, erscheint – so gut es geht – festlich gekleidet, denn das Weihnachtsessen mit Dir ist etwas Besonderes.

Weißt Du eigentlich, dass sich viele Obdachlose Tage zuvor mit Festgarderobe eindecken, man will sich doch nicht lumpen lassen? Einen Anzug aber haben die wenigsten im Regelfall in ihrer Plastiktüte – da helfen dann die Kleiderkammern.

Dafür danken Dir viele, seit Jahren, sicher auch heute. Und ich möchte mich dem auch anschließen, Dir natürlich auch gratulieren: 80 Jahre alt zu werden, hat auch mit Segen zu tun. Sagt einer, der mit 64 Jahren weiß, was er da schreibt.

Ich habe mich immer über Dich als Berliner Typen gefreut

Bedanken möchte ich mich für Deine Besuche in der Bahnhofsmission Zoo, selten angemeldet, oft spontan. Und ich schenke Dir da Glauben: Du magst die Eintöpfe in dem Laden. „Ehrliches Essen.“ Andere kennen Dich besser, ich Dich noch nicht einmal gut – ich habe mich immer über Dich als Berliner Typen gefreut. Davon gibt es ja gar nicht viele. Geht mir mit Ulli Zelle so, auch mit Klaus Wowereit, man ist gern in deren Nähe und immer etwas enttäuscht, wenn sie dann gehen. Die Regierende Bürgermeisterin, ob man sie nun wählt oder nicht, hat ja auch etwas davon. Und schnell versammelt sich eine Schar von Menschen, man klopft sich auf die Schultern, umarmt sich, einige möchten Autogramme, es wird viel geherzt. Und die Berlinerinnen und Berliner sind wählerisch mit diesem Adelsschlag, das muss man sich zäh verdienen. Will irgendjemand eine Stadionhymne von André Rieu?

Gehen wir doch aber bitte kurz knapp 30 Jahre zurück. Niemand konnte damals mit sogenannten Pennern sonderlich punkten. „Haben selbst Schuld, sollen doch arbeiten gehen, das muss doch so nicht sein“, das sind nur einige Vorurteile, die Liste ist erheblich länger.

Wissen und etwas Bildung und Begegnungen verändern uns alle

Du hast fleißig und kontinuierlich Blickwinkel verändert, unter anderem schätze ich Dich dafür, Frank. Ja, es gab ihn, den Chefredakteur einer Zeitung, der bei Dir Essen servierte, es war sein erster richtiger Kontakt zu obdachlosen Menschen. Denn sie waren und sind auch jetzt überwiegend unsichtbar. Anschließend berichtete die Zeitung über die Schicksale der Menschen. Wissen und etwas Bildung und Begegnungen verändern uns alle. Das dauert, und deshalb sind 30 Jahre später nicht mehr 90 Prozent der Bevölkerung gegen obdachlose Menschen, es sind nur noch geschätzte 70 Prozent.

Da bedarf es noch vieler Weihnachtsfeiern, vieler Menschen aus Kultur und Politik, die Dir bei den Feiern zur Hand gehen, sich einbringen, Erfahrungen sammeln. Das wird aber schon werden, Dein Sohn Markus ist ja auch noch da. Umarme weiterhin das Leben, bleibe einfach Mensch. Und reibe weiterhin gesellschaftspolitisch wach. Mensch, Frank Zander – guten, tragenden Rückenwind.