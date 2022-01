Freunde stehen sich bei

Ohne private Spender und Firmen wären viele Hilfen nicht möglich – wie man Unterstützer in der Gesellschaft findet.

Dieter Puhl arbeitet seit 28 Jahren in der Wohnungslosenhilfe der Berliner Stadtmission, seit 2019 führt er die Stabsstelle für christliche und gesellschaftliche Verantwortung. Er schreibt jeden Sonnabend an dieser Stelle.

Berlin. Obdachlose Menschen benötigen Hilfen und auch Beistand. Ja – natürlich ist da der Staat gefordert, und hier in Berlin gestaltet der Senat ja auch eine ganze Menge. Leider aber reicht das nicht. In den Einkaufsstraßen und in den Grünanlagen bleiben wir alle gefragt, wenn uns ein bettelnder Mensch seinen Becher entgegenhält. Und wir dürfen uns alle auch auf den Weg machen, wenn Schlafsäcke fehlen.