Wie mir eine Ordensschwester den Kopf wusch

Dieter Puhl arbeitet seit 28 Jahren in der Wohnungslosenhilfe der Berliner Stadtmission, seit 2019 führt er die Stabsstelle für christliche und gesellschaftliche Verantwortung.

Berlin. Sie gehöre nicht zu den älteren Damen, die mir in der Stadt hinterherriefen: „Meine Schlüpfer kriegen Sie!“: Schon nach dem ersten Satz war klar, mein Buch „Glück und Leid am Bahnhof Zoo“ hatte Schwester Brigitte gelesen. Darin kommt genau diese Szene vor, es ging um Unterwäsche-Spenden für die Bahnhofsmission. Und wie sie das Buch gelesen hatte – sie hatte es regelrecht durchgearbeitet. Wohl die Hälfte des Textes hatte sie gelb markiert. Um in die Diskussion mehr Weite zu bekommen, hatte sie dazu entsprechende Bibelpassagen herausgesucht. Auch wenn wir nicht immer einer Meinung waren, es gefiel mir, wie gewissenhaft sie mit meinen Texten umging. Und natürlich liest sie auch regelmäßig diese Kolumne.