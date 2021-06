Gute Freunde kann niemand trennen

Manche Menschen begleiten uns durchs Leben, andere verliert man und vergisst sie dennoch nie. Was sind Ihre Gedanken dazu?

Die Schule war mir nicht geheuer. Geradezu Angst vor ihr hatte ich. Auf dem Weg dorthin traf ich am ersten Tag aber Alwin. Auch er fing da neu an, und es ging ihm ähnlich wie mir. Schnell merkten wir, gemeinsam bekommen wir das wohl besser hin und Alwin wurde mein Freund. Mein erster. Und während der vier Grundschuljahre, damals sagte man noch Volksschule, verbrachten wir enorm viel Zeit miteinander, trafen uns wohl jeden Tag. Nach der vierten Klasse schlugen wir schulisch verschiedene Richtungen ein, unserer Freundschaft tat das nicht gut, sie überdauerte das nicht. Vorbei. Aber nicht vergessen. Ab und zu denke ich gerne an Alwin.