Menschen auf der Parkbank

Dieter Puhl arbeitet seit 27 Jahren in der Wohnungslosenhilfe der Berliner Stadtmission, seit 2019 führt er die Stabsstelle für christliche und gesellschaftliche Verantwortung. Er schreibt jeden Sonnabend in der Berliner Morgenpost.

„Geschichten, die aus dem Leben gegriffen sind, ich freue mich immer auf ihre Kolumne.“ Und was meinen Sie, wie ich mich freue, wenn ich dieses hübsche Lob von Ihnen als Rückmeldung auf diese Kolumne erhalte. Einige schreiben mir ja manchmal, liebe- und respektvoll, etliche von Ihnen treffe ich aber auch persönlich. Oft auf dem Parkplatz der Berliner Stadtmission an der Lehrter Straße 68, da stehe ich doch gelegentlich vor unserer Tür, um eine Raucherpause einzulegen. Und manchmal habe ich das Gefühl, ich kenne Sie bereits alle. Denn sehr viele von ihnen machen sich ja auf den Weg, um uns Ihre Bekleidung zu spenden. Oft plaudern wir dann miteinander. Oft sind es ehrliche Gespräche. Das liegt wohl in der Natur der Sache, denn sehr oft geben Menschen bei uns die Bekleidung ihrer verstorbenen liebsten Menschen ab. Warum soll man sich in solchen Momenten etwas vormachen?