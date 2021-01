Wie aus dem Bahnhof Zoo ein Hoffnungsort wird

Dieter Puhl arbeitet seit 28 Jahren in der Wohnungslosenhilfe der Berliner Stadtmission, seit 2019 führt er die Stabsstelle für gesellschaftliche und christliche Verantwortung. Er schreibt nun jeden Freitag an dieser Stelle.

Berlin. Ich hoffe, Sie ertragen das alles noch mit den obdachlosen Menschen hier! Heute geht es um unvorstellbare Nöte, und es geht um die Deutsche Bahn, deren Stiftung und 800 Menschen des Konzerns, die in der Bahnhofsmission Zoo in den letzten Jahren halfen und mitarbeiteten. Es geht um eine sehr konkrete Hilfe und einen zukünftigen Hoffnungsort – das neue Zentrum der Berliner Stadtmission am Bahnhof Zoo.