Wir tun ja (fast) alle so, als ob wir ewig leben würden. Dabei gibt es zumindest in meinem Leben nur eine unumstößliche Wahrheit: Dem ist keinesfalls so. Erinnert werde ich daran aber immer, wenn die Einschläge um mich herum dichter werden und das über Schauspieler, Schriftsteller oder Rockgrößen hinausgeht.

Wobei mir das mit den Rockmusikern und Musikerinnen auch nahe geht, David Bowie hat mich fast mein ganzes Leben begleitet, und vor ein paar Tagen jährte sich bereits sein fünfter Todestag. Und mein Gott, Joan Baez feierte jüngst auch schon ihren 80. Geburtstag. Coronabedingt trat sie zum Anlass nur im Internet auf, aber Pazifistin wie immer, war es ein Statement gegen die aktuelle Gewalt in den USA.

„Ich aber bleibe ewig jung“, lüge ich mir gerne in die Tasche. Treffe ich dann aber auf einen Bekannten, der mir von seiner verstorbenen Schwester erzählt – sie wurde nur 55 – erinnere ich mich gut. Bei einem Besuch in Hanau war ich 1978 ein Wochenende unsterblich in sie verliebt. 55 Jahre – das ist doch kein Alter. In meiner Erinnerung bleibt sie ein quirliger, liebenswerter, lebensfroher und hübscher Backfisch. Hoffentlich durfte sie genug leben.

Es war eine ungewöhnliche und sehr persönliche Botschaft

20 Jahre ist es her, da saß ich am Bett meines sterbenden Vaters und hielt ihm die Hand. Er hatte sehr viel in seinem Leben gearbeitet, hatte sich selbst immer hintangestellt, war immer für die Familie da, hatte nie Urlaub gemacht, persönlich auf vieles verzichtet, hatte es mit meiner Mutter gemeinsam zu gutem Wohlstand gebracht. Wir beteten zusammen, sangen gemeinsam ein Lied, und dann, es waren wohl seine letzten Worte, schaute er mich ruhig und friedlich und liebevoll an. „Lebe deine Träume, verwirkliche sie, schiebe sie nicht nach hinten.“ Gerade aus seinem Mund war das eine ungewöhnliche Botschaft, eine sehr persönliche auch.

Ich wollte etlichen obdachlosen Menschen helfen, etwas an den Systemen kratzen und diese auch leicht verändern, wollte die Bahnhofsmission Zoo auf sichere Füße stellen, dem Thema mehr Raum in unserer Gesellschaft verschaffen. Das war ein Traum, zum Teil sogar eine Utopie – immerhin, einiges davon durfte ich leben. Ich hatte Sehnsucht nach Liebe, und auch da hat mich mein Schöpfer reich beschenkt. Diese nicht immer kontinuierlich halten zu können, ist eine andere Seite, aber: Nobody is perfect.

Ich habe noch viele Wünsche und Pläne

Begegne ich meiner Tochter, wird mir aber gewahr, das mit der Liebe haut auch kontinuierlich hin und ist einfach ein Geschenk. Ich werde im April 64, und ein unerfüllter Traum von mir ist, bis spätestens 80 zu heiraten. Okay – das sollte ich nicht ewig auf die lange Bank schieben, etwas Zeit bleibt ja wohl.Das mit Afrika dagegen verschiebe ich von Jahr zu Jahr, ich will da hin, will mir das anschauen, spüren, meinen Horizont doch etwas erweitern. Kreta kenne ich gut, und Kreta ist der Hammer, bis nach Marokko habe ich es bereits geschafft – in meinen Träumen ist Marokko aber nicht wirklich Afrika.

Ich kann nicht malen, musizieren – ich darf hier aber wöchentlich diese kleine Kolumne schreiben, auch das war ein kleiner Traum, Sie halten das aus – danke dafür. Und einmal im Monat darf ich nun nachts im Radio Musik auflegen – davon träumte ich wohl 30 Jahre. „Lebe deine Träume“, Testament meines Vaters, ich habe gerade oft genug Zeit zum Nachdenken: Schlauer möchte ich gern werden, das Leben besser kapieren, weiser zu werden, kann man nicht anstreben, das ist ein Geschenk, und das mit der Güte und mehr Nächstenliebe würde ich doch auch noch gern besser leben.