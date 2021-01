Wenn einem Menschen langsam alles entgleitet

Wer Zahnschmerzen hat, geht im Regelfall zum Zahnarzt, und alles ist dann meist nach einer Behandlung auch wieder okay. Ähnlich ist das bei anderen Erkrankungen, schnell ist ein Facharzt gefunden, und nach unterschiedlich langer Wartezeit geht es mit der Behandlung los. Zwickt aber unsere Seele, hat unser Gemüt Dellen, ignorieren wir das oder therapieren uns selbst. Eine unzulängliche Form ist oft leider der Griff zur Flasche.

Wer von uns hat nicht einen Menschen in seiner Nähe, der Probleme oder mehr mit übermäßigem Alkoholkonsum hat? Mal ist es Onkel Heinz, der zu viel trinkt, bei anderen ist es der Bruder oder die Schwester, mal ist es die Partnerin, mal sind es Freunde oder Arbeitskollegen.

Wie aber verhalte ich mich, wenn das einen lieben Menschen in meiner Nähe betrifft? Lassen Sie mich das bitte vorweg sagen: Solidarisches Mittrinken ist vermutlich die schlechteste Möglichkeit.

Es ist kein Vertrauensbruch, sich mit anderen auszutauschen

Nun habe ich in den letzten 30 Berufsjahren oft mit suchtmittelerkrankten Menschen gearbeitet, und ich halte mich da für klar strukturiert und meist auch kompetent. Ein gutes Team an der Seite aber hat mir oft geholfen, der Austausch, die Dienstbesprechungen, die Reibung, das gemeinsame Reflektieren und oft auch entsprechende Supervision. Im privaten Bereich bin ich aber immer als Einzeltäter unterwegs, es erfolgt wenig Austausch mit anderen, wenn einem Menschen in meiner Nähe alles langsam entgleitet. Vorsicht, Falle! Es ist kein Vertrauensbruch mit dem geliebten oder geschätzten Menschen, sich gegenüber anderen zu öffnen und sich auszutauschen. Manchmal hilft ein Rat – mir manchmal auch.

Denn es ist ja gar nicht immer leicht, unser Gegenüber mit Vermutungen, Einschätzungen, manchmal sogar Gewissheiten zu konfrontieren. Es ist vielleicht nicht unbedingt peinlich, erfordert aber Mut, es klar und deutlich anzusprechen.

Ich erlebe das gerade bei einem guten Freund, da ist wohl schon lange Schluss mit lustig, der Zenit des lockeren Konsums ist überschritten. Finde ich aber endlich den Mut, ihn anzusprechen, so wird er mir vermutlich nicht sofort freudig um den Hals fallen. Obwohl: „Endlich spricht das jemand an, endlich muss ich mich nicht mehr verstecken“, das gibt es auch als Reaktion. Meist aber sind wir ja gut trainierte Weltmeister, uns selbst etwas in die Tasche zu lügen.

Die Herausforderung ist, abstinent zu bleiben

Grundsätzlich ist alles ganz einfach, es gibt gute Krankenhäuser und Fachkliniken – die haben eine Menge auf der Pfanne, und sehr vielen hilft das ja auch. Mit den Suchtmitteln ist es wohl aber etwas komplizierter. Damit aufzuhören, ist mit Hilfe gar nicht so schwer. Das aber über einen längeren Zeitraum zu leben, lange abstinent zu bleiben dagegen schon. Denn die Seele fängt nach kurzer Zeit wieder an zu zwicken. Und hier fangen wir fast alle an, uns zu winden und Haken zu schlagen. Denn oft tut das richtig weh! Und oft ist es auch nicht mit einem Arztbesuch getan.

Tauschen Sie sich also ruhig mit Freunden, Fachmenschen oder Selbsthilfegruppen aus – denn es kann zäh und mühselig werden, in liebevolle Konfrontation zu gehen. Das wird vermutlich mehr als ein Gespräch werden, es strengt an. Bleiben Sie aber bitte bei sich, Sie sind lediglich Freund oder Freundin, Partnerin oder Partner, Ratgeberin oder Ratgeber. Die Verantwortung für sich behält Ihr Gegenüber. Sie können nur signalisieren, keine Lust mehr auf diese Täuschungsmanöver und Lügengeschichten zu haben. Sie können helfen und begleiten. Seien Sie aber bitte gewiss, es lohnt sich.