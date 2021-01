Ein Thema, das man sich gern vom Leib hielt

Dieter Puhl arbeitet seit 27 Jahren in der Wohnungslosenhilfe der Berliner Stadtmission, seit 2019 führt er die Stabsstelle für christliche und gesellschaftliche Verantwortung. Er schreibt jeden Sonnabend in der Berliner Morgenpost.

Berlin. Viele werfen zum Jahreswechsel einen Blick zurück und wagen gleichzeitig, etwas nach vorne zu schauen. Obdachlosigkeit in Berlin ist ein Thema mit einer Geschichte langen Bart. Schon vor gut 100 Jahren hatten wir mehr obdachlose Menschen in Berlin als heute. Und auch früher kamen diese Menschen aus vieler Herren Länder, Armutsbewegungen sind also keinesfalls neu. Schon früher gab es aber auch gute und bemühte Hilfen für die Menschen, Krankenstationen, Unterbringungsmöglichkeiten, Armenspeisungen. Dem Thema „Obdachlose Menschen zur Zeit des Nationalsozialismus“ werde ich wiederum beizeiten eine eigene Kolumne widmen; eine sehr traurige.

Ich erinnere mich persönlich aber noch: Bis Anfang der siebziger Jahre war Obdachlosigkeit eine Ordnungswidrigkeit in Berlin. Ich erinnere mich auch an einzelne Polizeibeamte, die nicht angepasste Obdachlose damals in den Bus verfrachteten, um sie im Winter bei Minustemperaturen im Spandauer Forst auszusetzen. Die Vertreibung der Obdachlosen aus dem Tiergarten und teilweise aus dem Innenstadtbereich dagegen ist ja erst wenige Jahre her, brachte dort eine vermeintliche Entspannung und verlagerte vieles in die Außenbezirke.

Polnische Obdachlose waren wenig später wieder in Berlin

Und auch erst wenige Jahre ist es her, da wurden polnische, obdachlose Menschen mit Bussen in ihr Heimatland zurück gebracht. Das brachte wenig, sie waren ratzfatz wieder in Berlin. Auch der Begriff „Penner klatschen“ ist mir noch gegenwärtig. Und ich habe eine arme Stadt in Erinnerung, die sich sexy vorkam, aber für das Leid etlicher, für ihr Sterben vor unseren Türen war nicht genügend Geld vorhanden. Politik wird für Menschen gemacht, sollten wir hoffen, für welche ist und bleibt aber auch immer Ergebnis politischen Gestaltens. Schaue ich hier zurück – ich sah und sehe Unterschiede.

Als ich vor knapp 30 Jahren in dem Beruf anfing zu arbeiten, waren vielleicht fünf Prozent der Bevölkerung dem Thema Obdachlosigkeit wohlwollend aufgeschlossen, die deutliche Mehrheit grenzte die Menschen aus, hielt sich sie und das Thema vom Leib. Heute sind es deutlich mehr Menschen, die Herz und Verstand geöffnet haben. Es wird viel weniger die Frage nach persönlichem Versagen gestellt, den Menschen wird offener, respekt- und verständnisvoller begegnet. Ja, viele ahnen das – Obdachlosigkeit kann wohl jede und jeden treffen. Auch das hat viel mit Politik zu tun. Politikerinnen und Politiker, die sich schützend vor die Menschen stellen, die am Rand unserer Gesellschaft leben, erhalten nicht nur Zuspruch, sondern auch Gegenwind. Gut also, wenn es Menschen gibt, die nicht nur Rückgrat, sondern auch einen Arsch in der Hose haben und bekennen, dass die Menschen zu uns gehören.

Bis 2030 will Europa Obdachlosigkeit überwinden

Es ging voran in Berlin mit dem Thema, Hilfen wurden und werden heute besser koordiniert und gebündelt, es wird mehr Geld in die Hände genommen und das war überfällig. Nur mit Armenspeisungen und Suppenküchen ist dem Thema zwar nicht beizukommen, Geld kosten diese ja aber auch. Ist nun aber alles gut? Bis 2030 hat Europa sich auf die Agenda geschrieben, Obdachlosigkeit zu überwinden, ich bin auf die Abstimmungen zwischen Europa, Bund, Ländern und Kommunen gespannt. Das bekommt ein Bezirk wie Mitte, hier gestalten viele an dem Thema, nicht allein hin, das geht über deren Tellerrand hinaus. Ziehen Polen und Ungarn mit zum Teil verwegenen politischen Ansätzen mit? In Ungarn ist ja alles recht leicht: Obdachlosigkeit wurde schlicht verboten.

Covid-19 und das ist paradox, beschleunigte übrigens viele Hilfen für die obdachlosen Menschen in unserer Stadt. Housing First, die Idee, jedem am Anfang fast bedingungslos eine Wohnung zur Verfügung zu stellen und aus deren Sicherheit heraus das Leben neu zu sortieren, und andere Hilfen gab es bereits vorher. Nun werden sie ausgebaut. Abgebaut wird dagegen der unsägliche Ansatz, viele Obdachlose hätten ihr Schicksal frei gewählt oder wären gegenüber Hilfen resistent. Das kaschierte schon immer mangelnde Fantasie oder nicht vorhandene Mittel. Viel genauer als früher wird nun geschaut, was können und was benötigen die Menschen? Und die werden Betroffenen dabei eingebunden – hossa, auch das war überfällig.

„Ihre Seelen klappern laut“

„Obdachlosigkeit wird es aber immer geben,“ werfen jetzt einige ein, „das werden wir nie ganz in den Griff bekommen.“ Liebe Leute, Kriege aber gab es leider auch immer und auch daraus sollten wir nicht die falschen Rückschlüsse ziehen. Das mit den Primaten ist doch hoffentlich alles etwas her.

Nun liegt mir eine Sache aber unverändert schwer auf der Seele. Viele obdachlose Menschen sind psychisch erkrankt oder beeinträchtigt, „ihre Seelen klappern laut,“ umschreibe ich das seit Jahren. Ich denke dabei an Wolfgang, der sich in einer Nacht mit dem Schraubenzieher alle Zähne zog oder an Sally, die über Monate in einem Haufen Fäkalien nächtigte. Das schützte sie, war aber auch Ausdruck ihrer Überforderung und Hilflosigkeit. Petra erzählt seit Jahren jedem Journalisten und allen Sozialarbeitern, ihr Mann hätte sie früher geschlagen und misshandelt, deshalb ist sie geflüchtet und obdachlos geworden. Aber bitte doch nicht über zehn Jahre. Ihre psychische Erkrankung ahnt man erst auf den dritten Blick, sie zu behandeln bleibt Herausforderung. Von den verhuschten, alten Menschen, die vergessen haben, wo sie wohnen, habe ich wohl auch bereits berichtet. Leidet meine Mutter aber an Demenz, ist der Tiergarten lediglich ein guter Ort für einen Spaziergang, leben sollte sie da nicht.

Ich hätte gerne eine Glaskugel

Die Zuständigkeiten hierfür waren über Jahre unklar in Berlin, Umschreibung für: Niemand fühlte sich zuständig. Das zu regeln war auch Kampf, dauerte, es gab Widerstände, Einsichten tröpfelten zunächst langsam. Ja – die Menschen benötigen fachgerechte Hilfen und Begleitungen und in der Tat sind dafür durchaus auch Krisen- und Sozial Psychiatrische Dienste zuständig und ja, das alles kostet sehr, sehr viel Geld. Und es fehlt das Personal in den medizinischen Bereichen der Bezirke dafür. Das Gesundheitswesen tickt aber gerade laut in anderen Bereichen und wird vermutlich auch noch lange viele Menschen binden.

Irren Menschen deshalb noch länger desorientiert durch unsere Stadt, nicht wissend, ob sie in Tokio oder Berlin leben, Heinz oder Holger heißen? Ich hätte gerne eine Glaskugel. Wenn wir das Jammertal Covid-19 gemeinsam durchschritten haben, und ich bin da optimistisch, das bekommen wir hin, dann geht es auch darum, das auch alles zu bezahlen. Das dauert sicher länger als einige Jahre. Sonst grundsätzlich optimistisch aufgestellt, bin ich da etwas furchtsam. Bei armen Menschen, wie auch in Sozial- und Kulturpolitik wird ja zuweilen gerne gespart. 2021 aber wird gewählt – ich werde auch die Programme zur Sozialpolitik vorher gründlich lesen.

Mehr Kolumnen von Dieter Puhl:

Das mit den Masken, das kenne ich

Wenn sich Menschen einfach in nichts auflösen

„Wie halten Sie das aus?“